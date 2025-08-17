Làm chủ AI trong phát hiện, xử phạt vi phạm giao thông

Như Thanh Niên vừa đề cập, thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ AI vào công tác giám sát, xử lý vi phạm giao thông đã mang lại nhiều hiệu quả.

Trung tâm thông tin chỉ huy của Cục CSGT tại Hà Nội ứng dụng AI vào giám sát, xử lý vi phạm giao thông ẢNH: TUẤN MINH

Cục CSGT (C08, Bộ Công an) vừa giới thiệu Trung tâm thông tin chỉ huy đặt tại Hà Nội. Đây là trung tâm tổng, kết nối nhiều trung tâm nhỏ trên cả nước và toàn bộ camera giám sát trên tất cả các tuyến đường với những công nghệ hiện đại, kết hợp ứng dụng AI.

Hiện C08 đã triển khai thí điểm camera AI tự động nhận diện vi phạm, gửi cảnh báo vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeTraffic đối với xe vi phạm trên 4 tuyến cao tốc: Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và TP.HCM - Trung Lương.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng PC08, cho biết từ khi CSGT TP.HCM ứng dụng AI vào phát hiện, ra thông báo xử lý vi phạm đã rút ngắn thời gian đáng kể so với khâu thủ công trước đây.

"Có hệ thống camera AI, CSGT TP.HCM giảm lực lượng tuần tra kiểm soát công khai. Người vi phạm, chủ xe có thể theo dõi việc xử lý qua ứng dụng. Ý thức của người tham gia giao thông thay đổi rõ rệt", thượng tá Nguyễn Văn Bình đánh giá.

Nâng cấp "mắt thần"

Đề cập hệ thống camera giám sát giao thông trước đây từng được đánh giá là "mắt thần" hỗ trợ các cơ quan quản lý, bạn đọc (BĐ) Nguyen Binh đánh giá: "Thực sự mắt thần đã được nâng cấp khi công nghệ AI được tích hợp vào khâu phân tích dữ liệu, cảnh báo nguy cơ hoặc phát hiện vi phạm". Nhận xét thêm, BĐ Huỳnh Trí nêu: "Cái chính là nhanh hơn, đúng hơn và rõ ràng hơn, tránh việc người vi phạm cảm thấy không phục rồi tranh cãi mất thời gian".

BĐ Tam Hoang cũng mong muốn toàn bộ hệ thống giám sát an toàn giao thông sớm đồng bộ hoàn toàn trên khắp cả nước với công nghệ AI.

Với BĐ Trịnh Cường, ưu điểm nổi bật của camera AI không chỉ dừng ở việc phát hiện vi phạm mà còn ở khả năng hỗ trợ người dân: "Tôi tin tưởng hệ thống camera AI không chỉ giúp CSGT phát hiện vi phạm mà còn kịp thời phát hiện ùn tắc, tai nạn... để nhanh chóng có phản ứng, hỗ trợ người dân kịp thời".

Ứng dụng chứ không phụ thuộc

Bên cạnh đó, nhiều BĐ đề nghị lực lượng CSGT cần làm chủ công nghệ AI, để thực sự "ứng dụng công nghệ chứ không phải phụ thuộc công nghệ".

BĐ Trường Lưu phân tích: "Tích hợp công nghệ AI để phát hiện vi phạm là cần thiết, tuy nhiên việc xem xét ra quyết định xử phạt là do con người, không thể giao hết cho AI, vì từng tình huống có thể có những lý do cụ thể mà AI không phát hiện hoặc bỏ qua".

Tán thành, BĐ Thuy Le nêu dẫn chứng về trường hợp gây tranh cãi trên các hội nhóm mạng xã hội mới đây khi xe cấp cứu di chuyển trong làn khẩn cấp trên cao tốc, bị camera bắt lỗi, chuyển phạt nguội. Theo BĐ Thuy Le: "Camera AI cứ bắt lỗi tự động thôi, nhưng trong thực tế, xe cấp cứu này có thể đang đi đón bệnh nhân, hoặc quên bật tín hiệu đèn... CSGT hoàn toàn có thể cân nhắc, xem xét tình huống để đồng ý hoặc không đồng ý với kết luận của... camera AI".

"AI không thể thay thế hoàn toàn con người, nhưng làm chủ được AI, sử dụng phù hợp sẽ giúp cho các anh CSGT rất nhiều, mà người dân cũng được lợi", BĐ Minh Nghĩa nêu.