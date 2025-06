Quảng Bình: Hơn 10 ngày, xử lý 172 trường hợp vi phạm giao thông ở 1 xã

Ngày 12.6, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, từ ngày 28.5 đến ngày 10.6, lực lượng Cảnh sát cơ động chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự và công an xã tổ chức tuần tra, kiểm soát tại nhiều khu vực trên địa bàn toàn xã Quảng Đông.

Các lực lượng đã tổ chức 12 ca tuần tra, kiểm soát, huy động 384 lượt cán bộ chiến sĩ, cùng 4 chó nghiệp vụ, chia thành các tổ: tổ hóa trang, tổ đón lõng, tổ mật phục, tổ tuần tra, kiểm soát công khai để thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng tuần tra đã tiến hành lập 172 biên bản đối với các trường hợp vi phạm, trong đó có 119 trường hợp vi phạm nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên; tạm giữ 81 xe máy, 84 giấy phép lái xe, 12 chứng nhận đăng ký xe; tổng số tiền xử phạt dự kiến là hơn 380 triệu đồng.

Các thanh niên vi phạm bị đưa về trụ sở cơ quan chức năng để xử lý ẢNH: THANH LỘC

Được biết, xã Quảng Đông là địa phương có khu công nghiệp Cảng biển Hòn La và Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch. Thời gian gần đây, lượng người từ các nơi về làm công nhân tại các nhà máy, công ty, hoạt động du lịch tại các danh lam thắng cảnh và hoạt động về nguồn trên địa bàn ngày càng tăng. Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT); các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô, xe máy vi phạm TTATGT vẫn còn xảy ra tại địa bàn xã Quảng Đông và các xã lân cận, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT và TTATGT, gây tâm lý bất an, lo lắng cho người dân.

Bên cạnh công tác tuần tra xử lý vi phạm, các lực lượng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân, nhằm nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành TTATGT.