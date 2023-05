Bình Dương: Tạm giữ nghi can trộm xe máy, xịt hơi cay vào lực lượng tuần tra

Ngày 16.5, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Thái Bá Hùng (31 tuổi, ngụ Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và xịt hơi cay vào lực lượng tuần tra để tẩu thoát khi bị truy đuổi.

Trước đó, ngày 14.5, Công an P.Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An) tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, giao thông trên đường Phạm Văn Mây thì phát hiện 2 người đi xe máy hiệu Yamaha Exciter có dấu hiệu khả nghi, vi phạm giao thông nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 người vi phạm không chấp hành mà còn dùng bình xịt hơi cay tấn công lực lượng tuần tra rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau đó, lực lượng tuần tra Công an P.Tân Đông Hiệp và người dân đã truy đuổi hơn 3 km đến khu vực P.Dĩ An (TP.Dĩ An) thì 2 người vi phạm bỏ xe máy, chạy bộ vào khu vực đông dân.

Sau đó, lực lượng công an tiếp tục truy đuổi và khống chế, bắt giữ được Thái Bá Hùng, nghi can còn lại đã nhanh chân tẩu thoát.

Công an thu giữ nhiều dao, bình xịt hơi cay CÔNG AN CUNG CẤP

Kiểm tra xe máy của Thái Bá Hùng công an thu giữ 2 bình xịt hơi cay (loại có tay cầm giống báng súng), 3 dao, 2 gậy 3 khúc và nhiều đoản dùng để bẻ khóa xe máy.

Làm việc với công an, Hùng khai nhận từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài nên đã cùng đồng bọn thực hiện hàng loạt các vụ trộm xe máy ở địa bàn giáp ranh Bình Dương và TP.HCM