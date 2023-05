Bình Dương: Lần theo định vị, bắt nhóm trộm xe máy chuyên nghiệp

Ngày 10.5, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ nhóm thanh niên trộm xe máy chuyên nghiệp, dùng công cụ công nghệ cao để bẻ khóa thông minh của xe máy.



Trước đó, một người dân trình báo với Công an P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) về việc bị mất xe máy để trước cửa phòng trọ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.Phú Hòa).

Do chiếc xe có cài định vị, Công an P.Phú Hòa đã xác định được vị trí chiếc xe đang ở P.Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An). Sau đó, Công an P.Phú Hòa phối hợp Công an TP.Dĩ An kiểm tra hành chính tại một phòng trọ ở khu phố Chiêu Liêu (P.Tân Đông Hiệp).

Nhóm trộm cắp xe máy bị công an bắt giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Tại đây, lực lượng công an phát hiện có 4 người gồm: Lê Duy Khánh (31 tuổi), Lê Văn Tuấn (45 tuổi), Lê Trọng Giang (31 tuổi) và Nguyễn Quang Trung (35 tuổi) cùng nhiều xe máy trong phòng, trong đó có chiếc xe của bị hại trình báo mất trước đó. Ngoài ra, công an cũng phát hiện nhiều dụng cụ dùng để bẻ khóa, phá sóng...

Lê Duy Khánh khai với công an đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Những chiếc xe trộm được nhóm này mang về cất giấu tại căn phòng trọ. Giang và Trung sau đó dùng công cụ công nghệ cao để bẻ khóa, thay khóa mới.

Hiện nhóm trộm xe chuyên nghiệp đã được Công an TP.Dĩ An bàn giao cho Công an TP.Thủ Dầu Một tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.