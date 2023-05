Bình Dương: Kỷ luật 2 phó hiệu trưởng liên quan vụ tổ chức thi nhầm ngày

Sáng 8.5, các phòng GD-ĐT ở Bình Dương cũng đã tổ chức cho gần 20.000 học sinh lớp 9 thi lại môn toán do trước đó Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh đã tổ chức thi nhầm ngày (thi trước 1 ngày so với kế hoạch của Sở GD-ĐT Bình Dương ban hành).

Liên quan đến vụ việc này, Ban giám hiệu Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh đã có văn bản giải trình, cho biết do bộ phận hành chính khi xây dựng kế hoạch cụ thể các buổi thi cho lớp 9 và lớp 12 thi học kỳ từ 24 -28.4, do thấy lịch thi khối 9 trùng với lịch thi khối 12 theo Công văn 648 ở hai môn ngữ văn và tiếng Anh nên sau khi xây dựng kế hoạch khối 12 xong đã copy lịch thi khối 12: ngữ văn (24.4), toán (25.4), tiếng Anh (28.4) sang lịch thi khối 9. Sau khi copy, do sơ suất không điều chỉnh lại ngày thi môn toán khối 9 đúng ngày thi là 26.4.

Báo cáo giải trình của Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh (Bình Dương) ĐỖ TRƯỜNG

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Bình Dương cho biết sau khi Trường Phan Chu Trinh tổ chức thi nhầm ngày, đơn vị này đã tiến hành họp với các phòng GD-ĐT các huyện thị và Trường Phan Chu Trinh.

Theo đó, ngoài việc xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với những người liên quan, kể cả cán bộ, lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP.Dĩ An (nếu có), Trường Phan Chu Trinh phải chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức thi lại cho khoảng 20.000 học sinh lớp 9, bao gồm chi phí photo đề thi, tài liệu, giáo viên coi thi… khi các phòng GD-ĐT các huyện thị yêu cầu.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 25.4, Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh sau khi nhận đề thi kiểm tra môn toán kết thúc học kỳ 2 tại Phòng GD-ĐT TP.Dĩ An đã tổ chức cho học sinh lớp 9 của trường thi trước 1 ngày so với quy định.

Sau đó, ngày 26.4 các trường THCS trên toàn tỉnh Bình Dương mới tổ chức thi kiểm tra hết học kỳ thì có giáo viên coi thi đã phát hiện vào tối 25.4, một số học sinh đã gọi điện hỏi về lời giải của phần thi đại số, hình học.

Sở GD-ĐT Bình Dương đã vào cuộc xác minh và phát hiện Trường Phan Chu Trinh đã tổ thi trước 1 ngày. Để đảm bảo công bằng cho tất cả các học sinh, Sở GD-ĐT Bình Dương đã quyết định tổ chức thi lại môn toán cho toàn bộ học sinh lớp 9 trong tỉnh.