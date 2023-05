Bình Dương: Một trường tổ chức thi học kỳ nhầm ngày, toàn tỉnh phải thi lại

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, lãnh đạo Sở GD-ĐT Bình Dương cho biết, vào ngày 25.4, Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh (trường ngoài công lập tại TP.Dĩ An) sau khi nhận đề kiểm tra môn toán hết học kỳ 2 tại Phòng GD-ĐT TP.Dĩ An đã tổ chức cho học sinh lớp 9 thi trước một ngày so với quy định.

Sau đó, vào ngày 26.4, các trường THCS trên toàn tỉnh Bình Dương mới tổ chức thi kiểm tra hết học kỳ 2 và một số giáo viên coi thi phát hiện vào tối 25.4 một số học sinh đã gọi điện hỏi về lời giải của phần thi đại số.

Sau khi tổ chức thi nhầm ngày, Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh đã có báo cáo giải trình

ĐỖ TRƯỜNG

Sự việc đã được báo cáo và ngay sau đó Sở GD-ĐT Bình Dương vào cuộc xác minh thì phát hiện Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh (TP.Dĩ An) tổ chức thi trước một ngày theo quy định, dẫn đến khoảng 10.000 học sinh lớp 9 trên toàn tỉnh sẽ phải thi lại môn toán.

Nhiều phụ huynh phản ánh với phóng viên Báo Thanh Niên rằng việc tổ chức thi lại là không cần thiết, gây tốn kém kinh phí và tạo áp lực cho học sinh trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chỉ vì một trường tắc trách trong công tác tổ chức kiểm tra học kỳ 2.



Trước phản ứng từ phụ huynh, lãnh đạo Sở GD-ĐT Bình Dương giải thích việc Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh tổ chức thi trước ngày quy định tuy chưa xác định được mức độ có lộ lọt đề thi hay không nhưng để đảm bảo công bằng cho tất cả học sinh thì phải tổ chức thi lại, dự kiến vào ngày 8.5.

Về vấn đề trách nhiệm và việc tổ chức thi lại làm tốn kém kinh phí, lãnh đạo Sở GD-ĐT Bình Dương cho biết sẽ kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm.

Theo báo cáo giải trình của Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh, việc tổ chức thi nhầm ngày xuất phát từ bộ phận hành chính khi xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 cho lớp 9 và lớp 12 từ ngày 24 -28.4. "Do lấy lịch thi khối 9 trùng với khối 12 theo Công văn 648 ở hai môn ngữ văn và tiếng Anh nên sau khi xây dựng kế hoạch khối 12, bộ phận hành chính đã copy lịch thi khối 12: ngữ văn (ngày 24.4), toán (25.4), tiếng Anh (28.4) sang lịch thi khối 9", báo cáo giải trình thể hiện.

Ban giám hiệu Trường TH-THCS-THPT Phan Chu Trinh đã nhận toàn bộ trách nhiệm về việc tổ chức thi học kỳ 2 môn toán nhầm ngày.