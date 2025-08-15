Cần hướng dẫn chi tiết để chuyển sang tài khoản giao thông dễ dàng

Như Thanh Niên đã thông tin, theo Nghị định 119/NĐ-CP, chủ phương tiện ô tô phải phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí (TKTP) đã có theo Quyết định số 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản giao thông (TKGT) và thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với TKGT trước 1.10.2025.

Chủ xe phải chuyển sang tài khoản giao thông trước 1.10 ẢNH: L.C

Chủ đề nhiều chủ xe thắc mắc những ngày qua là vì sao TKTP hiện tại vẫn đang thanh toán không dùng tiền mặt bình thường qua trạm, lại phải chuyển sang TKGT?

Theo đại diện Cục Đường bộ, TKTP chủ phương tiện đang sử dụng hiện nay chỉ được dùng thanh toán phí đường bộ mà không được sử dụng cho các mục đích khác, và tiền trong TKTP cũng không được tính lãi.

Việc kết nối giữa TKTP với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt còn nhiều hạn chế, chưa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN), đặc biệt các DN vận tải lớn có nhiều phương tiện, phải nạp một lượng tiền lớn vào TKTP.

Bộ Xây dựng không phải là đơn vị có chuyên môn về quản lý tiền trong TKTP nên việc quản lý dòng tiền thu phí gặp nhiều khó khăn. Do đó, trong quá trình xây dựng Nghị định 119, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đã thống nhất với Ngân hàng (NH) Nhà nước một phương thức quản lý là tách TKTP thành TKGT kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là ví điện tử hoặc tài khoản, thẻ tín dụng… của NH.

Theo đó, chủ phương tiện có quyền lựa chọn phương tiện thanh toán để kết nối TKGT. Việc chuyển đổi tài khoản nhằm mục đích tách bạch trong quản lý nhà nước, Bộ Xây dựng chuyên quản lý về TKGT phục vụ thu phí điện tử không dừng. NH Nhà nước quản lý phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo tính pháp lý và an toàn hơn về phương tiện thanh toán cho người dân, DN.

Tài khoản giao thông "đa dụng" hơn

Bạn đọc (BĐ) Hoang Minh Van cho biết: "TKTP chỉ được dùng thanh toán phí đường bộ mà thôi. Còn TKGT thì "đa dụng" hơn, sắp tới có thể dùng để thanh toán phí đỗ xe, phí đăng kiểm, thanh toán mua xăng dầu, sạc xe điện… Và tiền nằm trong phương tiện thanh toán sẽ được tính lãi. Như vậy rất tiện cho người sử dụng".

Cùng quan điểm, BĐ Hoa Binh nói thêm: "Theo tôi, việc chuyển đổi này nhằm đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống giao thông, giúp việc thu phí không dừng thuận lợi, hiệu quả hơn. Từ đây góp phần giúp giảm ùn tắc giao thông, tiết kiệm thời gian cho người sử dụng".

Còn BĐ Misumaru Hoa thì cho rằng: "Đáng lẽ việc này phải làm ngay từ đầu. Dùng tài khoản thanh toán thay vì mỗi đơn vị một app riêng. Thu về một đầu mối rồi phân bổ tự động… NH giúp thu tiền và trả về cho các đơn vị có ví, còn người dân thì đỡ vất vả".

Những thắc mắc khi chuyển đổi

Nhiều BĐ phản ánh, nêu một số thắc mắc khi chuyển đổi. BĐ Hien Vu hỏi: "Tôi đang dùng tài khoản ePass, giờ không biết chuyển liên kết như thế nào, tài khoản NH chỉ có Teckcombank. Ai biết chỉ giùm tôi với".

BĐ Trankimson74 cũng nhờ hỗ trợ: "TKGT VETC đứng tên công ty khi bấm vào chuyển đổi thì báo: Hiện tại chương trình nâng cấp lên ví VETC chưa áp dụng với tài khoản của quý khách. Gọi hotline VETC thì bị gác máy, máy bận. Vậy thì sau 1.10.2025, xe tôi có được qua trạm thu phí?".

BĐ Phuong Le Trong thắc mắc: "Hiện nay chỉ có một số NH link với VETC. Tôi không có thẻ ATM thì làm thế nào tạo ví TKGT được?"…

"Đồng ý đồng bộ hóa nhưng các chủ quản như VETC... và trên báo chí cần có hướng dẫn chuyển đổi chi tiết, sao cho nhanh, gọn, dễ dàng cho người sử dụng", BĐ Văn Hậu Đào ý kiến.