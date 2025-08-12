Chuyển sang tài khoản giao thông, chủ xe cần làm gì?

Đang sử dụng tài khoản thu phí không dừng của VETC, anh Vũ Cường (Hà Nội) đọc được thông tin phải chuyển từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước mốc 1.10, nếu không sẽ không được qua trạm thu phí.

"Tôi đang dùng app VETC, trước đây vẫn chuyển từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản thu phí để sử dụng. Nhưng bây giờ bảo phải chuyển sang tài khoản giao thông thì không biết phải chuyển như thế nào, đơn vị cung cấp cũng không có hướng dẫn mà phải gọi hỏi tổng đài. Chưa kể nếu liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng cá nhân thì liệu có rủi ro khi thanh toán không?", anh Cường thắc mắc.

Chủ xe VETC cần nâng cấp lên Ví VETC từ 1.10 tới đây ẢNH: OFF

Không chỉ anh Cường, nhiều chủ xe khác cũng bối rối với quy định phải chuyển đổi trước mốc 1.10. Đáng nói là tới nay vẫn không có hướng dẫn chi tiết việc chuyển đổi sang tài khoản giao thông trên cả trang web của VETC cũng như ePass khiến các chủ xe càng hoang mang và phải tự mày mò tìm hiểu hoặc hỏi trên các diễn đàn về xe.

Cách thức chuyển sang tài khoản giao thông

Trên thực tế, tài khoản giao thông có thể hiểu như ví điện tử hoặc liên kết trực tiếp tài khoản ngân hàng đã định danh. Việc chủ xe bối rối do cách viết trên app của VETC gây nhầm lẫn, hiển thị trên app ePass chưa rõ ràng.

Hiện có 2 nhà cung cấp chính thu phí không dùng tiền mặt là VETC và ePass (Viettel). Theo đó, để chuyển sang tài khoản giao thông, với chủ xe đang sử dụng VETC cần cài app VETC, nâng cấp lên ví điện tử VETC. Hiện app VETC có ví VETC và tài khoản giao thông.

Song người sử dụng VETC cần nâng cấp lên ví VETC. Lý do tài khoản giao thông thực chất là tài khoản thu phí, song do cách gọi từ trước thời điểm có nghị định nên gây nhầm lẫn. Việc nâng cấp lên ví VETC được thực hiện qua liên kết với tài khoản ngân hàng đã định danh.

Nếu tài khoản VETC đang sử dụng là tài khoản giao thông, chủ xe cần vào app, vào mục nâng cấp tài khoản và định danh theo hướng dẫn để nâng cấp lên ví VETC.

Với ePass, chủ xe có các lựa chọn để liên kết tài khoản giao thông như Viettel Money, thẻ Visa... Chủ xe cần tải app ePass, liên kết trực tiếp với tài khoản Viettel Money hoặc thẻ visa. Tuy nhiên, theo hướng dẫn từ nhân viên tư vấn, việc liên kết thanh toán từ thẻ visa (cùng tên chủ tài khoản ePass) sẽ mất thêm phụ phí visa 1 - 2% mỗi lần thanh toán tùy ngân hàng.

Nói cách khác, thay vì nạp tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản thu phí như trước đây, từ 1.10, chủ phương tiện sẽ liên kết trực tiếp từ ví điện tử với tài khoản giao thông, mỗi lần đi sẽ trừ tiền trực tiếp từ ví Viettel Money hoặc ví VETC.

Tài khoản thu phí đang còn tiền thì xử lý ra sao? Với các tài khoản thu phí đang còn tiền, sau khi nâng cấp lên ví (ví VETC và tài khoản giao thông ePass), khi qua trạm thu phí hệ thống sẽ trừ tự động với tài khoản thu phí (cũ). Ngoài ra, chủ xe VETC có thể chuyển từ tài khoản thu phí cũ sang tài khoản giao thông (với các tài khoản còn dưới 50.000 đồng).

Tài khoản thu phí và tài khoản giao thông khác nhau ra sao?

Theo Nghị định 119/NĐ-CP, chủ phương tiện ô tô phải phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí đã có theo Quyết định số 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản giao thông và thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông trước 1.10.2025.

Câu hỏi được nhiều chủ xe thắc mắc những ngày qua là vì sao tài khoản thu phí hiện tại vẫn đang thanh toán không dùng tiền mặt bình thường qua trạm, lại phải chuyển sang tài khoản giao thông?

Theo đại diện Cục Đường bộ, tài khoản thu phí chủ phương tiện đang sử dụng hiện nay gồm các thông tin về phương tiện, chủ phương tiện và tiền do chủ phương tiện nạp để thanh toán khi xe qua trạm.

Tuy nhiên, đây chỉ là tài khoản thu phí, chỉ được dùng thanh toán phí đường bộ mà không được sử dụng cho các mục đích khác và tiền trong tài khoản thu phí cũng không được tính lãi.

Việc kết nối giữa tài khoản thu phí với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt còn nhiều hạn chế, chưa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt các doanh nghiệp vận tải lớn có nhiều phương tiện, phải nạp một lượng tiền lớn vào tài khoản thu phí.

Chủ xe phải chuyển sang tài khoản giao thông trước 1.10 ẢNH: L.C

Bộ Xây dựng không phải là đơn vị có chuyên môn về quản lý tiền trong tài khoản thu phí nên việc quản lý dòng tiền thu phí gặp nhiều khó khăn. Do đó, trong quá trình xây dựng Nghị định 119, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đã thống nhất với Ngân hàng Nhà nước một phương thức quản lý là tách tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là ví điện tử hoặc tài khoản, thẻ tín dụng… của ngân hàng.

Theo đó, chủ phương tiện có quyền lựa chọn phương tiện thanh toán để kết nối tài khoản giao thông. Việc chuyển đổi tài khoản nhằm mục đích tách bạch trong quản lý nhà nước, Bộ Xây dựng chuyên quản lý về tài khoản giao thông phục vụ thu phí điện tử không dừng.

Ngân hàng Nhà nước quản lý phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo tính pháp lý và an toàn hơn về phương tiện thanh toán cho người dân, doanh nghiệp.

Với việc chuyển sang tài khoản giao thông, thực tế là nâng cấp lên ví điện tử hoặc liên kết trực tiếp tài khoản ngân hàng, tiền nằm trong phương tiện thanh toán sẽ được tính lãi. Đồng thời tới đây, người dân có thể sử dụng tài khoản giao thông để thanh toán các loại hình khác như phí đỗ xe, thanh toán phí đăng kiểm, thanh toán mua xăng dầu, xạc xe điện...