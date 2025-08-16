'Ngày hội việc làm tại sân bay Long Thành': Những công ty nào tham gia tuyển dụng?

Nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng cho sự vận hành của sân bay Long Thành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp UBND tỉnh Đồng Nai và các đơn vị chủ chốt trong ngành hàng không tổ chức "Ngày hội việc làm tại sân bay Long Thành".

Người lao động đang tham gia thi công dự án sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Ngày hội sẽ diễn ra vào 23.8 tại Công viên 3A ở xã An Phước, Đồng Nai (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai cũ). Ngoài ACV, có 7 đơn vị liên quan đến hàng không tham gia, gồm: Công ty Cổ phần hàng không Vietjet, Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS), Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS), Công ty cổ phần Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam (VINACS), Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Học viện Hàng không Việt Nam (VAA).

Tại ngày hội, ACV sẽ tuyển dụng 1.400 nhân sự cho các vị trí chuyên môn như: kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện, điện tử - viễn thông, cơ khí - tự động hóa; kỹ sư hóa nghiệm.... Còn các hãng hàng không, công ty dịch vụ mặt đất… sẽ tham gia tuyển dụng gần 1.500 ứng viên.

ACV cho biết ngoài tuyển dụng nhân sự, các công ty còn tổ chức tọa đàm, diễn đàn hỗ trợ ứng viên và chương trình hướng nghiệp dành cho sinh viên và người lao động với mong muốn làm việc sân bay Long Thành trong tương lai.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác trong năm 2026 với công suất phục vụ 25 triệu lượt hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Trong giai đoạn 1, sân bay Long Thành cần tuyển lao động ở 5 lĩnh vực gồm: lĩnh vực cảng hàng không 2.961 người; lĩnh vực quản lý bay 881 người; lĩnh vực vận tải hàng không 828 người; lĩnh vực cung cấp dịch vụ hàng không 8.909 người; lĩnh vực cảng vụ hàng không 190 người. Ngoài ra, cần tuyển khoảng 1.544 người ở 10 khối lao động trực tiếp.