Hàng ngàn người tham gia ngày hội việc làm sân bay Long Thành

"Ngày hội việc làm sân bay Long Thành" do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) phối hợp Đồng Nai và các đơn vị trong ngành hàng không tổ chức vào hôm nay (23.8) tại Công viên 3A ở xã An Phước, Đồng Nai (H.Long Thành, Đồng Nai cũ).

Tại ngày hội, ACV sẽ tuyển dụng 1.400 nhân sự cho các vị trí chuyên môn như: kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện, điện tử - viễn thông, cơ khí - tự động hóa; kỹ sư hóa nghiệm... Còn các hãng hàng không, công ty dịch vụ mặt đất… sẽ tham gia tuyển dụng gần 1.500 ứng viên.

Địa điểm tổ chức tại Công viên 3A ở xã An Phước, Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Biển người tham gia ngày hội việc làm ở sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người (đa phần là các bạn trẻ) đã đến xếp hàng dài để được "check in" tham gia ngày hội việc làm ẢNH: LÊ LÂM

Các em học sinh cấp 3 cũng hào hứng tham gia ẢNH: LÊ LÂM

Ngoài ACV, có 7 đơn vị liên quan đến hàng không tham gia gồm: Công ty cổ phần hàng không Vietjet, Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS), Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS), Công ty cổ phần Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam (VINACS), Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) ẢNH: LÊ LÂM

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Cao Cường - Phó tổng giám đốc ACV, nói nguồn nhân lực chính là yếu tố quyết định sự thành công của sân bay Long Thành. ACV cam kết sẽ không chỉ dừng lại ở việc tuyển dụng, mà còn đồng hành cùng người lao động trong suốt quá trình đào tạo, rèn luyện kỹ năng, phát triển sự nghiệp ẢNH: LÊ LÂM