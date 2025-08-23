Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Lao động - Việc làm

Hàng ngàn người tham gia ngày hội việc làm sân bay Long Thành

Lê Lâm
Lê Lâm
23/08/2025 14:09 GMT+7

Hàng ngàn người kiên nhẫn và trật tự xếp hàng để được vào "Ngày hội việc làm sân bay Long Thành", nơi có 3.000 việc làm đang chờ người lao động.

"Ngày hội việc làm sân bay Long Thành" do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) phối hợp Đồng Nai và các đơn vị trong ngành hàng không tổ chức vào hôm nay (23.8) tại Công viên 3A ở xã An Phước, Đồng Nai (H.Long Thành, Đồng Nai cũ).

Tại ngày hội, ACV sẽ tuyển dụng 1.400 nhân sự cho các vị trí chuyên môn như: kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện, điện tử - viễn thông, cơ khí - tự động hóa; kỹ sư hóa nghiệm... Còn các hãng hàng không, công ty dịch vụ mặt đất… sẽ tham gia tuyển dụng gần 1.500 ứng viên.

Hàng ngàn người tham gia ngày hội việc làm sân bay Long Thành- Ảnh 1.

Địa điểm tổ chức tại Công viên 3A ở xã An Phước, Đồng Nai

ẢNH: LÊ LÂM

Hàng ngàn người tham gia ngày hội việc làm sân bay Long Thành- Ảnh 2.

Biển người tham gia ngày hội việc làm ở sân bay Long Thành

ẢNH: LÊ LÂM

Hàng ngàn người tham gia ngày hội việc làm sân bay Long Thành- Ảnh 3.

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người (đa phần là các bạn trẻ) đã đến xếp hàng dài để được "check in" tham gia ngày hội việc làm

ẢNH: LÊ LÂM

Hàng ngàn người tham gia ngày hội việc làm sân bay Long Thành- Ảnh 4.

Các em học sinh cấp 3 cũng hào hứng tham gia

ẢNH: LÊ LÂM

Hàng ngàn người tham gia ngày hội việc làm sân bay Long Thành- Ảnh 5.

Ngoài ACV, có 7 đơn vị liên quan đến hàng không tham gia gồm: Công ty cổ phần hàng không Vietjet, Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS), Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS), Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam (VACS), Công ty cổ phần Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam (VINACS), Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Học viện Hàng không Việt Nam (VAA)

ẢNH: LÊ LÂM

Hàng ngàn người tham gia ngày hội việc làm sân bay Long Thành- Ảnh 6.

Nhu cầu tuyển dụng của ACV là 1.400 nhân sự cho các vị trí chuyên môn như: kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện, điện tử - viễn thông, cơ khí - tự động hóa; kỹ sư hóa nghiệm...

ẢNH: LÊ LÂM

Hàng ngàn người tham gia ngày hội việc làm sân bay Long Thành- Ảnh 7.

Còn các hãng hàng không, công ty dịch vụ mặt đất… sẽ tham gia tuyển dụng gần 1.500 ứng viên

ẢNH: LÊ LÂM

Hàng ngàn người tham gia ngày hội việc làm sân bay Long Thành- Ảnh 8.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Cao Cường - Phó tổng giám đốc ACV, nói nguồn nhân lực chính là yếu tố quyết định sự thành công của sân bay Long Thành. ACV cam kết sẽ không chỉ dừng lại ở việc tuyển dụng, mà còn đồng hành cùng người lao động trong suốt quá trình đào tạo, rèn luyện kỹ năng, phát triển sự nghiệp

ẢNH: LÊ LÂM

Hàng ngàn người tham gia ngày hội việc làm sân bay Long Thành- Ảnh 9.

Hiện tại sân bay Long Thành đang trong giai đoạn thi công nước rút để cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng vào cuối năm 2025. Dự kiến ngày 19.12.2025, ACV sẽ thực hiện chuyến bay kỹ thuật để có thể đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

ẢNH: LÊ LÂM

