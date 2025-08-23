Hàng ngàn người tham gia ngày hội việc làm sân bay Long Thành

Hàng ngàn người kiên nhẫn và trật tự xếp hàng để được vào "Ngày hội việc làm sân bay Long Thành", nơi có 3.000 việc làm đang chờ người lao động.
"Ngày hội việc làm sân bay Long Thành" do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) phối hợp Đồng Nai và các đơn vị trong ngành hàng không tổ chức vào hôm nay (23.8) tại Công viên 3A ở xã An Phước, Đồng Nai (H.Long Thành, Đồng Nai cũ).
Tại ngày hội, ACV sẽ tuyển dụng 1.400 nhân sự cho các vị trí chuyên môn như: kỹ sư vận hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị điện, điện tử - viễn thông, cơ khí - tự động hóa; kỹ sư hóa nghiệm... Còn các hãng hàng không, công ty dịch vụ mặt đất… sẽ tham gia tuyển dụng gần 1.500 ứng viên.
Bình luận (0)