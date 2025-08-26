Đồng Nai: Đẩy nhanh công tác bồi thường dự án cao tốc trong năm 2025

Đã chi trả bồi thường, hỗ trợ với số tiền gần 186 tỉ đồng

Ngày 26.8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà có cuộc họp liên quan đến tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMT) 2 dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành và TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông - nay là tỉnh Lâm Đồng) - Chơn Thành (Bình Phước - nay là tỉnh Đồng Nai) đi qua 10 xã, phường (thuộc tỉnh Bình Phước cũ), với chiều dài gần 101 km, với 4.294 thửa đất với tổng diện tích trên 940 ha bị thu hồi.

Sơ đồ tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đến nay, 100% các xã, phường đã xây dựng kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cơ quan chức năng cũng đã ra thông báo thu hồi đất đối với 3.272 thửa, đạt hơn 78%; kiểm kê, thống kê nhà ở, tài sản gắn liền trên đất đối với 2.023 thửa, đạt hơn 53,5%...

Đối với đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua Đồng Nai dài 6,9 km, tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án là 302 thửa với gần 84 ha, trong đó đất của người dân chiếm gần 86%.

Đến nay, các địa phương, đơn vị liên quan đã ban hành thông báo thu hồi đối với 282/283 thửa đất. Hiện đã có 66 thửa với diện tích 35 ha đất sạch được người dân bàn giao; cơ quan chức năng đã tiến hành chi trả bồi thường, hỗ trợ với số tiền gần 186 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND xã Bù Đăng báo cáo tiến độ công tác GPMT dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án như: Khó trong việc xác định nguồn gốc do chủ đất không sinh sống tại địa phương; việc phê duyệt giá đất, phương án bồi thường (công trình trên đất, các loại cây trồng…) chưa có hướng dẫn cụ thể nên công tác kiểm đếm, thống kê số lượng nhà ở, tài sản gắn liền trên đất nơi dự án đi qua gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ GPMT, làm chậm giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đồng Nai giải đáp các thắc mắc của các địa phương liên quan đến phương án bồi thường và GPMB ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các đơn vị, địa phương cũng kiến nghị UBND tỉnh, sở, ngành, đơn vị có thẩm quyền liên quan có những chỉ đạo, hướng dẫn về đơn vị chủ trì việc xác nhận nguồn gốc đất; cung cấp hồ sơ địa chính và xác định vị trí, phạm vi đất trong công tác GPMT; xác định đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với những công trình xây dựng, cây trồng chưa có trong đơn giá do UBND tỉnh Bình Phước cũ đã ban hành, để các xã, phường thống nhất, phối hợp cùng thực hiện.

Ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phải triển khai trên tinh thần 'rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả' ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bồi thường, GPMT dự án cao tốc ngay trong năm 2025

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Hồ Văn Hà đề nghị cần các địa phương, sở, ngành, đơn vị nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMT. Đối với công tác kiểm đếm, thống kê nhà ở, cây trồng, tài sản gắn liền trên đất, phấn đấu đến 26.9 tới phải hoàn thành 100%.

Liên quan đến phương án phê duyệt bồi thường, các đơn vị chức năng cần tuân thủ nguyên tắc 'dễ làm trước khó làm sau', dù vậy, cũng phải sớm có phương án bồi thường, sau đó thành lập các tổ đi tuyên truyền, vận động.

Ông Hà cũng đề nghị, tất cả các khâu phải diễn ra đồng thời, tinh thần 'rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả', không thể chờ việc này xong mới làm việc khác. Sau khi phương án bồi thường hoàn thiện phải niêm yết công khai để người dân nắm rõ và ủng hộ dự án. Công tác bồi thường cố gắng hoàn thành trong năm 2025, hạn chế đến mức thấp nhất phải chuyển qua năm 2026.