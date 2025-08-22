Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Khẩn trương đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

Đình Sơn
Đình Sơn
22/08/2025 10:11 GMT+7

UBND TP.HCM vừa có quyết định ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm.

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu khẩn trương đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm. Kiên quyết không được tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm trễ, kéo dài việc thực hiện đấu giá số căn hộ trên. Trong đó phải bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy UBND TP và UBND TP.HCM.

Trong quá trình thực hiện cần chỉ đạo phối hợp chặt chẽ đồng bộ, chủ động xử lý các tình huống phức tạp xảy ra, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo xin ý kiến cấp trên theo thẩm quyền để xem xét chỉ đạo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM là cơ quan Thường trực Tổ Công tác đấu giá các khu đất và 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm. Sở có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian. Đồng thời phải kịp thời báo cáo tiến độ và những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết để cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Khẩn trương đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm- Ảnh 1.

UBND TP.HCM yêu cầu khẩn trương đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cũng được giao phối hợp với các sở ngành để thực hiện thủ tục lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị lập chứng thư định giá đất để xác định giá khởi điểm. Xác định giá khởi điểm để đấu giá, ký hợp đồng mua bán tài sản với người trúng đấu giá. Hướng dẫn người trúng đấu giá thanh toán tiền mua tài sản và xuất hóa đơn bán tài sản công, nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước khu vực II (sau khi đã nhận đủ tiền thu được từ bán tài sản và thực hiện thanh quyết toán các khoản chi phí đấu giá). Hướng dẫn và thực hiện cấp sổ hồng, cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định cho người trúng đấu giá.

Trước đó, năm 2018, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM đã mở bán đấu giá lần đầu với giá 8.800 tỉ đồng nhưng không thành công vì không có đơn vị nào tham gia. Năm 2019, với giá 9.100 tỉ đồng nhưng vẫn không có tổ chức, cá nhân nào đăng ký tham gia đấu giá. Lần thứ 3 vào tháng 6.2021, giá đưa ra bán đấu giá của hàng ngàn căn hộ này là 9.900 tỉ đồng nhưng không có đơn vị nào mua. Lần thứ 4 vào năm 2023 cũng "thất bại".

Đây là số căn hộ tái định cư thuộc khu 38,4 ha, nằm trong chương trình 12.500 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm đã hoàn thành từ năm 2015. Hồi tháng 3, thành phố đồng ý cho chuyển đổi công năng của số căn hộ này sang nhà ở thương mại để dễ tiếp cận người mua.

Để "giải cứu" số căn hộ tái định cư bỏ hoang này, nhiều ý kiến cho rằng nên chuyển thành nhà ở xã hội.

Công ty cổ phần Đầu tư Bình Tân đã khởi công 5.552 căn nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp Hàm Kiệm II (tỉnh Lâm Đồng).

