Lâm Đồng xây dựng hơn 5.500 căn nhà cho công nhân

Theo đó, khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II do Công ty cổ phần Đầu tư Bình Tân làm chủ đầu tư cũng được khởi công. Dự án có quy mô hơn 31 ha, với 32 bloc nhà khoảng 5.552 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng, giá bán khoảng 15 - 17 triệu đồng/m2 và đến năm 2030 sẽ hoàn tất, bàn giao nhà cho khách hàng.

Khu nhà ở có các hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ như: trường học từ cấp 1 đến cấp 3, trung tâm y tế, khu thể thao, trung tâm thương mại, công viên cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng. Hình thức bán, cho thuê, thuê mua linh hoạt, phù hợp với thu nhập của người lao động.

Chủ đầu tư cho biết dù là nhà ở xã hội cho công nhân nhưng tất cả các căn hộ đều được trang bị nội thất cao cấp nhất như nhà ở thương mại như thiết bị Hafele, các tiện ích bên ngoài căn hộ đều theo chuẩn 5 sao để phục vụ cư dân.

Công ty cổ phần Đầu tư Bình Tân đã khởi công 5.552 căn nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp Hàm Kiệm II, tỉnh Lâm Đồng ẢNH: QUANG PHÚC

Theo bà Dương Thị Kiều Anh, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Bình Tân, dự án khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Hàm Kiệm II được hình thành không chỉ để cung cấp chỗ ở cho công nhân, mà còn để trở thành một khu nhà ở xã hội kiểu mẫu, với hạ tầng đồng bộ, không gian sống hiện đại, tiện nghi cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn sống văn minh, xanh và bền vững.

Bên cạnh việc phục vụ chỗ ở cho công nhân khu công nghiệp Hàm Kiệm II và các khu công nghiệp lân cận, dự án còn hướng đến 10 nhóm đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội. Nhờ đó, không chỉ công nhân, mà cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hộ gia đình thu nhập thấp… cũng có cơ hội an cư trong một không gian sống chất lượng cao.