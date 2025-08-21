Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Lâm Đồng xây dựng hơn 5.500 căn nhà cho công nhân

Đình Sơn
Đình Sơn
21/08/2025 15:50 GMT+7

Công ty cổ phần Đầu tư Bình Tân đã khởi công 5.552 căn nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp Hàm Kiệm II (tỉnh Lâm Đồng).

Theo đó, khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II do Công ty cổ phần Đầu tư Bình Tân làm chủ đầu tư cũng được khởi công. Dự án có quy mô hơn 31 ha, với 32 bloc nhà khoảng 5.552 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng, giá bán khoảng 15 - 17 triệu đồng/m2 và đến năm 2030 sẽ hoàn tất, bàn giao nhà cho khách hàng.

Khu nhà ở có các hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ như: trường học từ cấp 1 đến cấp 3, trung tâm y tế, khu thể thao, trung tâm thương mại, công viên cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng. Hình thức bán, cho thuê, thuê mua linh hoạt, phù hợp với thu nhập của người lao động.

Chủ đầu tư cho biết dù là nhà ở xã hội cho công nhân nhưng tất cả các căn hộ đều được trang bị nội thất cao cấp nhất như nhà ở thương mại như thiết bị Hafele, các tiện ích bên ngoài căn hộ đều theo chuẩn 5 sao để phục vụ cư dân.

Lâm Đồng xây dựng hơn 5.500 căn nhà cho công nhân- Ảnh 1.

Công ty cổ phần Đầu tư Bình Tân đã khởi công 5.552 căn nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp Hàm Kiệm II, tỉnh Lâm Đồng

ẢNH: QUANG PHÚC

Theo bà Dương Thị Kiều Anh, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Bình Tân, dự án khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Hàm Kiệm II được hình thành không chỉ để cung cấp chỗ ở cho công nhân, mà còn để trở thành một khu nhà ở xã hội kiểu mẫu, với hạ tầng đồng bộ, không gian sống hiện đại, tiện nghi cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn sống văn minh, xanh và bền vững.

Bên cạnh việc phục vụ chỗ ở cho công nhân khu công nghiệp Hàm Kiệm II và các khu công nghiệp lân cận, dự án còn hướng đến 10 nhóm đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội. Nhờ đó, không chỉ công nhân, mà cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hộ gia đình thu nhập thấp… cũng có cơ hội an cư trong một không gian sống chất lượng cao.

Tin liên quan

Đề xuất cho thế chấp bất động sản tại ngân hàng nước ngoài

Đề xuất cho thế chấp bất động sản tại ngân hàng nước ngoài

Trong góp ý sửa đổi, bổ sung luật Đất đai 2024, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất cho phép thế chấp quyền sử dụng đất (bất động sản) tại ngân hàng nước ngoài.

Khám phá thêm chủ đề

công nhân Khu công nghiệp nhà ở xã hội địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận