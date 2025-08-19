Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.Cần Thơ xây dựng gần 1.200 căn nhà ở xã hội

Trần Thanh Phong - Quang Minh Nhật
19/08/2025 15:56 GMT+7

Tại TP.Cần Thơ, ngày 19.8, Công ty CP Aranya Việt Nam khởi công xây dựng dự án gần 1.200 căn nhà ở xã hội. Cùng ngày, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam cũng khởi công Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV, tổng mức đầu tư gần 30.000 tỉ đồng.

Ngày 19.8, tại P.Sóc Trăng (TP.Cần Thơ), Công ty CP Aranya Việt Nam tổ chức khởi công xây dựng Dự án nhà ở thuộc Khu thiết chế Công đoàn, Khu công nghiệp An Nghiệp. 

Dự án được triển khai trên diện tích 3,5 ha, quy mô 6 tòa nhà ở xã hội từ 9 - 15 tầng, một tòa nhà thương mại 15 tầng và một trường mầm non, cùng hệ thống giao thông, cây xanh. 

Tổng căn hộ tại chung cư này khoảng 1.200 căn hộ, quy mô dân số 2.500 người. Các căn hộ được thiết kế phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của các gia đình công nhân, người lao động có thu nhập trung bình và thấp. Giai đoạn 1 của dự án bao gồm: đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trường mầm non và 5 tòa nhà ở xã hội. Dự kiến các hạng mục sẽ hoàn thành trong 3 năm kể từ ngày khởi công.

TP.Cần Thơ: Xây dựng gần 1.200 căn nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Phối cảnh Dự án nhà ở thuộc Khu thiết chế Công đoàn, Khu công nghiệp An Nghiệp

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Dự án được quy hoạch đồng bộ với các tiện ích thiết yếu như khu sinh hoạt cộng đồng thuộc khu thiết chế công đoàn, khu vui chơi trẻ em, mảng xanh công viên, hệ thống dịch vụ thương mại cơ bản, nhằm xây dựng một môi trường sống văn minh, an toàn, đầy đủ tiện ích cho cư dân; tổng vốn đầu tư hơn 870 tỉ đồng.

Theo chủ đầu tư việc triển khai dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, đặc biệt là Khu công nghiệp An Nghiệp, góp phần hiện thực hóa đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của TP.Cần Thơ. 

TP.Cần Thơ: Xây dựng gần 1.200 căn nhà ở xã hội - Ảnh 2.

Đại diện chủ đầu tư dự án tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Cùng ngày, tại P.Phước Thới, TP.Cần Thơ, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp tổ chức khởi công Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV, tổng mức đầu tư gần 30.000 tỉ đồng.

Đây là dự án then chốt trong chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn, sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới, công suất thiết kế 1.155 MW, hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

TP.Cần Thơ: Xây dựng gần 1.200 căn nhà ở xã hội - Ảnh 3.

Nghi thức khởi công Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV do liên danh Doosan Enerbility Co., Ltd. (Hàn Quốc) - Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 2 (PECC2) là đơn vị thi công. Khi hoàn thành, nhà máy sẽ cho sản lượng điện 7 tỉ kWh/năm, cung cấp điện ổn định cho khu vực ĐBSCL và hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV dự kiến phát điện thương mại vào tháng 12.2028 đồng bộ với tiến trình đưa khí từ mỏ Lô B vào bờ. Khi vận hành, nhà máy sẽ nâng tổng công suất nguồn điện do Petrovietnam quản lý, vận hành lên hơn 9.300 MW, tương đương 10% tổng công suất hệ thống điện quốc gia.



