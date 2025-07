Đô thị cạnh khu công nghiệp hút nhà đầu tư, vì sao?

VSIP 1 - tiên phong khu công nghiệp xanh tại Đông bắc TP.HCM

Trong xu thế dịch chuyển dòng tiền, khu vực được xem là "thủ phủ công nghiệp" của vùng, có vốn FDI đăng ký lớn, quy hoạch mở rộng khu công nghiệp mạnh mẽ và tốc độ gia tăng dân số nhanh chóng trở thành điểm đến đầu tư của nhiều khách hàng. Tại phía nam, Bình Dương (trước đây) là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về quy mô khu công nghiệp, với tổng diện tích lên đến 12.721 ha, chiếm khoảng 1/4 diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam và 13% diện tích cả nước. Không chỉ có quy mô lớn, địa phương có tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp cao hàng đầu cả nước, với 38 khu công nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ lấp kín lên đến 95%.

Bình Dương đã chính thức về "chung nhà" với TP.HCM, được dự báo không chỉ thu hút mạnh dòng vốn FDI mà còn tạo ra hàng trăm nghìn việc làm, hình thành lực lượng lao động chất lượng cao và nhu cầu nhà ở thực lớn. Chính điều này góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển sôi động, đặc biệt là ở các khu vực giáp ranh TP.HCM, nơi sở hữu hạ tầng hoàn thiện và tiềm năng tăng giá rõ rệt.

Theo ông Thomas Rooney, Phó giám đốc Bộ phận tư vấn công nghiệp Savills Hà Nội, sáp nhập tỉnh là một cải cách hành chính mang tính bước ngoặt, tác động trực tiếp đến không gian phát triển tại Việt Nam. Nếu được thực hiện với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm đồng bộ, đây có thể trở thành cú hích mới, giúp bất động sản công nghiệp Việt Nam bứt phá, đóng vai trò chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Khi sáp nhập được thực hiện đồng bộ với đầu tư hạ tầng, đặc biệt là đường vành đai, cảng biển, sân bay và hạ tầng số, các khu công nghiệp sẽ không còn bị giới hạn bởi ranh giới hành chính. Doanh nghiệp có thể tiếp cận lực lượng lao động từ nhiều địa phương hơn, với chi phí vận hành tối ưu hơn. Sự phát triển của hạ tầng liên vùng cũng thúc đẩy xu hướng dịch chuyển khỏi các thị trường công nghiệp truyền thống, nơi nguồn cung hạn chế và chi phí đầu tư ngày càng gia tăng. Các địa phương mới có quỹ đất rộng, giá rẻ và hạ tầng được cải thiện sẽ có cơ hội vươn lên thành trung tâm công nghiệp mới", ông Thomas Rooney nhận định.

Quốc lộ 13 đang đẩy nhanh mở rộng được đánh giá là lực đẩy hấp dẫn hút làn sóng giãn dân về Đông Bắc TP.HCM

Nhờ vị trí liền kề TP.HCM, kết nối thuận tiện qua Quốc lộ 13 và tuyến metro tương lai, bất động sản khu vực Đông bắc TP.HCM đang nổi lên là điểm đến chiến lược của nhà đầu tư. Khu vực này có tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng ngày càng đồng bộ, đặc biệt là lợi thế từ hệ thống khu công nghiệp lớn bao quanh, thu hút hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và người lao động sẽ kéo theo nhu cầu nhà ở thực tế rất lớn.

Ghi nhận thực tế cho thấy, bất động sản cạnh các khu công nghiệp ở Đông bắc TP.HCM đang trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn nhờ tính thanh khoản cao. Việc nhiều nhà đầu tư xuống tiền vào các khu vực này không chỉ đến từ kỳ vọng tăng giá, mà còn bởi khả năng khai thác linh hoạt từ cho thuê nhà ở, kinh doanh dịch vụ, đến đáp ứng nhu cầu an cư cho lực lượng lao động và chuyên gia. Nhiều dự án tại đây ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ cao.

Đơn cử, dự án La Pura tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13 vừa mở bán đợt đầu ghi nhận lượng hấp thụ tốt. Hiện tại, quỹ hàng còn lại vẫn liên tục được giới đầu tư săn đón. Được biết, đây là khu đô thị được phát triển với quy mô bài bản bởi nhà phát triển - Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt, có tiện ích "all in one", pháp lý rõ ràng, thiết kế hiện đại và đang đẩy mạnh xây dựng.

Nhà mẫu La Pura nhộn nhịp khách tới tham quan, trải nghiệm và lựa chọn căn hộ

Ngoài vị trí đắc địa, La Pura hưởng lợi nhờ làn sóng dịch chuyển dòng tiền ra vùng sát cạnh trung tâm TP.HCM và nhu cầu thuê nhà ổn định từ cộng đồng lao động chất lượng cao tại các khu công nghiệp lân cận. Hiện nay, khu vực này có khoảng 35.000 - 45.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và lao động tay nghề cao đang sinh sống, làm việc chủ yếu tập trung quanh các khu công nghiệp quy mô lớn. Con số đầy này phản ánh rõ nét nhu cầu nhà ở thực trong phân khúc căn hộ cao cấp ở mức cao. Đây chính là cơ hội rõ nét cho các dự án sở hữu chất lượng xây dựng vượt trội, thiết kế hiện đại và định vị phù hợp với nhóm chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp như La Pura.

Trong thời gian tới, theo các chuyên gia, việc sáp nhập địa giới đơn vị hành chính hoàn tất, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường bất động sản. Trong đó, các dự án nằm gần khu công nghiệp, hướng đến nhóm khách hàng là chuyên gia và người trẻ - những người có xu hướng dịch chuyển ra khu vực cửa ngõ đô thị với hạ tầng kết nối thuận tiện được dự báo sẽ trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư.