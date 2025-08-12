Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đang thi công 9,5 km cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Đỗ Trường
Đỗ Trường
12/08/2025 10:58 GMT+7

Sáng 12.8, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM giám sát trên thực địa công trình thi công dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua xã An Long, TP.HCM (huyện Phú Giáo, Bình Dương cũ).

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có tổng chiều dài trên 52 km (đoạn qua Bình Dương cũ dài 45,659 km), xuất phát từ đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn trùng với đường Mỹ Phước Tân Vạn thuộc phường An Phú, TP.HCM (thành phố Thuận An, Bình Dương cũ) và kết thúc tại Km52+159 giáp ranh giữa xã An Long (TP.HCM) và xã Chơn Thành (Đồng Nai).

Đang thi công 9,5km cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành - Ảnh 1.

Nhà thầu thi công đang làm 9,5 km cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Dự án cao tốc này được khởi công hồi tháng 2.2025, do liên danh Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC), Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC) và Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả trúng thầu, thi công. Tổng vốn đầu tư hơn 8.833 tỉ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác (bao gồm lãi vay).

Đang thi công 9,5km cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM giám sát trên thực địa dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trên 1.616 hộ dân bị ảnh hưởng bởi cao tốc

Báo cáo với đoàn giám sát, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bình Dương (Ban Giao thông) cho biết trong năm 2024 mới giải ngân được trên 8,6 tỉ đồng; năm 2025 giải ngân được trên 1.663 tỉ đồng.

Đang thi công 9,5km cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành - Ảnh 3.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cho dự án cao tốc này đạt trên 20%

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tổng diện tích đất phải thu hồi để thi công dự án khoảng 344 ha với số hộ dân bị ảnh hưởng là 1.616 trường hợp, hiện đã bồi thường, hỗ trợ 1.540 trường hợp.

Về công tác bàn giao mặt bằng, đại diện Ban Giao thông cho biết Công ty Cao su Phước Hòa đã bàn giao 79/83 ha đất trên chiều dài tuyến chính đạt khoảng 9,5 km. Ngay sau khi nhận mặt bằng, nhà thầu thi công đã huy động hàng trăm máy móc, nhân lực để thi công 9,5 km và đã hình thành đoạn đường này.

Đang thi công 9,5km cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành - Ảnh 4.

Điểm giao nhau giữa cao tốc và đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đề nghị các địa phương cấp xã nơi có tuyến cao tốc đi qua gồm các phường: Bình Dương, Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Bình Cơ; các xã: Phước Hòa, Chánh Phú Hòa, Bàu Bàng, An Long, sau tiếp nhận một số chức năng nhiệm vụ của cấp huyện chuyển về phải bắt tay ngay vào công việc; phối hợp với các cơ quan chức năng của TP.HCM để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công để kịp tiến độ hoàn thành cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành vào tháng 9.2027.

Tin liên quan

'Tối hậu thư' cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 4

'Tối hậu thư' cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 4

Hơn 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi đường Vành đai 4 - TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ra 'tối hậu thư' cuối tháng 9.2025 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Các dự án cao tốc qua địa bàn Khánh Hòa gặp vướng gì?

Sau lễ khởi công, dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương vẫn chưa thi công

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc Ban Giao thông đường Mỹ Phước Tân Vạn TP.HCM Cao Tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành vành đai 3
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận