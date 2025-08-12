Đang thi công 9,5 km cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có tổng chiều dài trên 52 km (đoạn qua Bình Dương cũ dài 45,659 km), xuất phát từ đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn trùng với đường Mỹ Phước Tân Vạn thuộc phường An Phú, TP.HCM (thành phố Thuận An, Bình Dương cũ) và kết thúc tại Km52+159 giáp ranh giữa xã An Long (TP.HCM) và xã Chơn Thành (Đồng Nai).

Nhà thầu thi công đang làm 9,5 km cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Dự án cao tốc này được khởi công hồi tháng 2.2025, do liên danh Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC), Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC) và Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả trúng thầu, thi công. Tổng vốn đầu tư hơn 8.833 tỉ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác (bao gồm lãi vay).

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM giám sát trên thực địa dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trên 1.616 hộ dân bị ảnh hưởng bởi cao tốc

Báo cáo với đoàn giám sát, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bình Dương (Ban Giao thông) cho biết trong năm 2024 mới giải ngân được trên 8,6 tỉ đồng; năm 2025 giải ngân được trên 1.663 tỉ đồng.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cho dự án cao tốc này đạt trên 20% ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tổng diện tích đất phải thu hồi để thi công dự án khoảng 344 ha với số hộ dân bị ảnh hưởng là 1.616 trường hợp, hiện đã bồi thường, hỗ trợ 1.540 trường hợp.

Về công tác bàn giao mặt bằng, đại diện Ban Giao thông cho biết Công ty Cao su Phước Hòa đã bàn giao 79/83 ha đất trên chiều dài tuyến chính đạt khoảng 9,5 km. Ngay sau khi nhận mặt bằng, nhà thầu thi công đã huy động hàng trăm máy móc, nhân lực để thi công 9,5 km và đã hình thành đoạn đường này.

Điểm giao nhau giữa cao tốc và đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đề nghị các địa phương cấp xã nơi có tuyến cao tốc đi qua gồm các phường: Bình Dương, Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Bình Cơ; các xã: Phước Hòa, Chánh Phú Hòa, Bàu Bàng, An Long, sau tiếp nhận một số chức năng nhiệm vụ của cấp huyện chuyển về phải bắt tay ngay vào công việc; phối hợp với các cơ quan chức năng của TP.HCM để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công để kịp tiến độ hoàn thành cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành vào tháng 9.2027.