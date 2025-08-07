Từ 10.8 thu phí cao tốc Bến Lức - Long Thành

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, từ đầu năm nay đã thông xe, đưa vào vận hành khai thác gần 30 km đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Các đoạn đã thông xe gồm từ nút giao TP.HCM - Trung Lương (Km0+600) đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km21+850) và đoạn từ nút giao Phước An (Km50+530) đến nút giao QL51 (Km57+581).

Theo kế hoạch đến năm 2026, VEC sẽ đưa toàn bộ 57,8 km tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành vào khai thác hoàn chỉnh.

Trạm thu phí 07 cao tốc Bến Lức - Long Thành ẢNH: VEC

Sau khi đưa vào khai thác, các đoạn tuyến thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành góp phần quan trọng trong việc giảm ùn tắc, tai nạn và áp lực giao thông.

Ngày 1.4, VEC đã ban hành quyết định về mức giá sử dụng dịch vụ tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành do VEC quản lý khai thác. Đến nay, hệ thống thu phí điện tử không dừng đã được hoàn thiện, lắp đặt, kiểm thử và sẵn sàng đưa vào vận hành.

Theo đó, đơn giá dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành là 2.000 đồng/xe tiêu chuẩn/km. Áp dụng từ 0 giờ ngày 10.8, thu phí kín, tính phí theo quãng đường thực tế sử dụng.

Phương thức thu phí điện tử không dừng (ETC) 100% các làn thu phí tại tất cả các trạm. Các trạm thu phí gồm trạm 01B, trạm 02A/B, trạm 03, trạm 04, trạm 06, trạm 07 thuộc các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác.

Cụ thể, mức giá áp dụng với xe dưới 12 chỗ ngồi thấp nhất từ 5.341 đồng/xe với đoạn TP.HCM - Trung Lương tới nút giao QL1A và cao nhất là TP.HCM - Trung Lương tới nút giao QL51 với 111.694 đồng/xe.

Với xe container 40 feet, xe tải trên 18 tấn, mức thấp nhất áp dụng với các đoạn tương tự là 21.364 đồng/xe và cao nhất là 391.392 đồng/xe.

Dưới đây là mức giá cụ thể của từng loại phương tiện áp dụng theo các chặng: