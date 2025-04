Từ 28.4, xe chạy tối đa 80 -100 km/giờ trên cao tốc Bến Lức - Long Thành

Trước đó, ngày 19.4, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã tổ chức thông xe kỹ thuật cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn từ nút giao QL1 (Km3+420) đến nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km21+850).

Trước tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, VEC cũng đã đưa vào khai thác tạm 2 đoạn tuyến, gồm: đoạn từ nút giao TP.HCM - Trung Lương (Km0+600) đến nút giao QL1A (Km3+420) và đoạn từ nút giao Phước An (Km50+530) đến nút giao QL51 (Km57+581).

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và cao điểm du lịch hè 2025, VEC thông báo phương án tổ chức giao thông tạm thời đoạn từ nút giao TP.HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo và đoạn từ nút giao Phước An đến nút giao QL51 thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đã thông xe một số đoạn tuyến ẢNH: VEC

VEC lưu ý, các xe tải có tải trọng trên 10 tấn lưu thông theo chiều từ Long Thành đi Bến Lức phải rẽ phải xuống nút giao với QL1 tại Km3+420.

Vận tốc khai thác: điều chỉnh vận tốc khai thác tuyến chính đoạn Km0+000 - Km3+420 từ 60 km/giờ lên 100 km/giờ và vận tốc khai thác tối thiểu là 60 km/giờ.

Vận tốc khai thác tuyến chính đoạn Km3+420 - Km16+600 và đoạn Km50+530 - Km57+581 tối đa là 100 km/giờ, vận tốc khai thác tối thiểu là 60 km/giờ. Với đoạn Km16+600 - Km 21+850, vận tốc tối đa là 80 km/giờ, tối thiểu là 60 km/giờ.

Vận tốc khai thác tối đa trên các đường nhánh là 50 km/giờ; một số nhánh tại nút giao và một số đoạn đường kết nối tốc độ tối đa không quá 40 km/giờ.

Nút giao số 1 được bố trí tại Km0+700 trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc địa phận H.Bến Lức, tỉnh Long An, là điểm kết nối trực tiếp giữa 2 tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương và vành đai 3 của TP.HCM.

Nút giao số 2 (tại Km3+420) - giao giữa dự án với QL1 được bố trí tại Km3+420 trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, thuộc địa bàn H.Bình Chánh, TP.HCM. Đây là nút giao khác mức có vòng xuyến trung tâm, kết nối trực tiếp với QL1A - trục giao thông huyết mạch giữa TP.HCM.

Nút giao số 4 (tại Km21+ 850) - giao giữa đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Nguyễn Văn Tạo (TP.HCM). Nút giao này thuộc địa phận xã Long Thới, H.Nhà Bè, TP.HCM. Đây là điểm kết thúc đoạn tuyến đang được khai thác tạm thời, bắt buộc các phương tiện phải rẽ xuống khi đến nút giao này.

Nút giao số 7 (Km50+530) - nút giao Phước An (giao giữa cao tốc với đường vào cảng Phước An), thuộc địa bàn xã Phước An, H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Nút giao số 8 (Km57+581) - giao giữa cao tốc với QL51 đi Vũng Tàu, thuộc địa phận H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Các phương tiện lưu thông trên tuyến khi gặp sự cố hoặc phát hiện sự việc bất thường, đề nghị liên hệ nhân viên trực tổng đài qua hotline 1900.969.607 (trực 24/24 giờ) để tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời.

VEC cho biết đã xây dựng và báo cáo cơ quan có thẩm quyền phương án giá dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, VEC sẽ công bố thời điểm tổ chức thu phí các đoạn tuyến được đưa vào khai thác, dự kiến trong quý 2/2025.

Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc Bắc - Nam do VEC làm chủ đầu tư. Với tổng chiều dài 57,8 km, dự án đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố: Long An (2,7 km), TP.HCM (26,4 km) và Đồng Nai (28,7 km). Dự án có tổng mức đầu tư 29.587 tỉ đồng, sử dụng các nguồn vốn vay JICA, vay ADB, vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước và vốn VEC thu xếp.

Tổng số km đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đưa vào khai thác đến nay là gần 30 km. Kế hoạch đến năm 2026 sẽ đưa toàn bộ 57,8 km tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành vào khai thác hoàn chỉnh.