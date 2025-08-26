Khánh Hòa: Dồn sức hoàn thành giải phóng mặt bằng cho hai nhà máy điện hạt nhân

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn (giữa) kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và thăm hỏi, động viên người dân trong vùng Dự án nhà máy điện hạt nhân ảnh: TN

Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 là dự án trọng điểm quốc gia, với tổng công suất dự kiến lên tới 4.600 MW, nhằm mục tiêu vận hành vào giai đoạn 2031-2035. Ngày 19.2.2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 189/2025/QH15, tạo cơ chế đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở mức cao nhất, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Tiếp đó, ngày 1.4.2025, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư dự án thành phần di dân tái định cư và giải phóng mặt bằng (GPMB).

Để cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc, đồng thời ban hành 4 nhóm/52 nhiệm vụ với tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Đây là kim chỉ nam để đảm bảo mọi công việc được triển khai một cách quyết liệt, không bỏ sót.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, thuộc xã Phước Dinh có tổng diện tích thu hồi là 485,54 ha (khu nhà máy là 409,53 ha; khu tái định cư là 64,85 ha; khu nghĩa trang 10,82 ha; hệ thống cấp nước phục vụ tái định cư là 0,34 ha). Đến nay đã hoàn thành công tác kiểm kê đạt tỷ lệ 100%. UBND xã Phước Dinh đã thành lập hội đồng tư vấn đất đai và đang triển khai thẩm định nguồn gốc đất, đảm bảo điều kiện bồi thường theo đúng quy định.

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 thuộc xã Vĩnh Hải có tổng diện tích thu hồi 643,60 ha, trong đó: khu nhà máy là 404,5 ha; khu tái định cư là 54,4 ha; khu chỉnh trang dân cư là 13,4 ha; khu tái định canh là 159,6 ha; khu nghĩa trang 11,45 ha; khu trạm bơm là 0,25 ha. Đến nay đã hoàn thành công tác kiểm kê đạt tỷ lệ 100%; phê duyệt giá đất cụ thể và đã thành lập hội đồng tư vấn đất đai và đang triển khai thẩm định nguồn gốc đất, đảm bảo điều kiện bồi thường theo đúng quy định.

Tuy nhiên, hiện còn các vướng mắc liên quan đến cơ sở pháp lý để thực hiện các dự án thành phần và xác định ranh giới GPMB. Để tháo gỡ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm có ý kiến thống nhất về ranh giới, đồng thời cho phép tỉnh tiếp tục áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt của Nghị quyết số 189/2025/QH15 sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa vào ngày 24.7, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc tuyên truyền, vận động để người dân ủng hộ chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Phó thủ tướng cho rằng, thời gian từ nay đến cuối năm 2025 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Để đảm bảo tiến độ, cần sự tập trung cao, nỗ lực lớn của tất cả các đơn vị và sự hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc từ các bộ, ngành trung ương. Một trong những nguyên tắc cốt lõi được Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đặc biệt yêu cầu là người dân di dời đến nơi ở mới phải có cuộc sống ổn định, tốt hơn nơi ở cũ. Đây không chỉ là lời hứa, mà còn là cam kết của Chính phủ, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Đồng thời, Phó thủ tướng chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa tập trung giám sát chặt chẽ, đảm bảo công tác bồi thường, tái định cư diễn ra minh bạch, công bằng, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Mục tiêu cuối cùng là hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trong năm 2025, mở đường cho những công trình hạ tầng kỹ thuật và dự án thành phần phục vụ nhà máy ĐHN được triển khai đúng kế hoạch.