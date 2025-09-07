Đề xuất làm việc từ xa để người lao động bớt di chuyển

Sáng 6.9, Thành đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM phối hợp tổ chức tọa đàm góp ý kiến "Chỉ số phát triển bền vững, chỉ số phát triển con người toàn diện, chỉ số khối cơ thể đề xuất, bổ sung vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030".

Tọa đàm tập trung thảo luận về 3 chỉ số: chỉ số phát triển con người toàn diện (HDI), chỉ số phát triển bền vững (SDI) và chỉ số khối cơ thể (BMI).

Theo anh Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, 3 chỉ số trên, tuy ở 3 khía cạnh khác nhau, nhưng cùng hướng đến một giá trị cốt lõi: sự phát triển toàn diện và bền vững của con người.

Cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe tinh thần

Từ góc độ sinh viên, Đặng Lê Minh Khang, thành viên Hội đồng trường, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Trường ĐH Y Dược TP.HCM, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023, cho rằng sức khỏe tinh thần là vấn đề rất nhức nhối và được dư luận xã hội quan tâm.

Khang nêu ra theo báo cáo của bác sĩ Hồ Nguyễn Yến Phi công bố năm 2022, khảo sát trên 512 người trưởng thành đến khám tại 1 cơ sở chăm sóc sức khỏe ở TP.HCM, tỷ lệ mắc rối loạn trầm cảm là 15,8%. Khang cũng nêu thêm báo cáo năm 2023 tại một hội nghị về sức khỏe tâm thần do Sở Y tế TP.HCM và Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1 tổ chức, tỷ lệ mắc rối loạn trầm cảm trong dân số TP.HCM là 9,5%, so với cả nước là 2,47%. Từ đó Khang đề xuất nên quan tâm đến vấn đề cải thiện sức khỏe tinh thần của người dân TP.HCM, đặc biệt là người trẻ để có chất lượng sống toàn diện hơn.

Tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy đề xuất có thể áp dụng chế độ làm việc linh hoạt, làm việc từ xa, làm việc áp dụng công nghệ… để cán bộ, công chức và người lao động bớt phải di chuyển quá nhiều ẢNH: NỮ VƯƠNG

Nói về sức khỏe tinh thần, tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực II, cho rằng đây là vấn đề cực kỳ quan trọng và đang… báo động đỏ. Tiến sĩ Thúy bày tỏ mong muốn Thành đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM sẽ có chương trình, dự án tổng thể về chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các đối tượng người dân, trong đó quan tâm đặc biệt đến học sinh, sinh viên.

Trong các giải pháp cho vấn đề sức khỏe tinh thần, tiến sĩ Thúy mong "trường học hạnh phúc" tiếp tục lan tỏa và làm tốt hơn nữa để tạo nên những môi trường học tập tích cực, từ đó giúp học sinh, giáo viên giảm tải áp lực, phòng ngừa các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần.

Cũng theo tiến sĩ Thúy: "Sức khỏe tinh thần còn liên quan đến áp lực làm việc của người dân ở TP.HCM. Tôi đề xuất có thể áp dụng chế độ làm việc linh hoạt, làm việc từ xa, làm việc áp dụng công nghệ… để cán bộ, công chức và người lao động bớt phải di chuyển quá nhiều. Ít nhất chúng ta cũng sẽ giảm được tình trạng kẹt xe, khói bụi; cũng tiết kiệm được thời gian cho từng cá nhân để dành cho bản thân và chăm sóc sức khỏe gia đình".

Đồng thời, tiến sĩ Thúy cũng cho rằng nên xem xét lại chính sách thuế: "Tôi và một số bạn bè hay nói vui với nhau rằng, với cách tính thuế bây giờ thì không có động lực đi làm. Càng làm được nhiều, thu nhập càng cao thì trừ thuế càng cao. Tôi mạnh dạn đề xuất nên xét lại chính sách thuế, nếu không sẽ không khuyến khích được sự chăm chỉ làm việc, sự cống hiến và tạo ra giá trị…".

Là chủ của doanh nghiệp trẻ, nhân sự 80% là gen Z và bản thân cũng là một người trẻ, nhưng Võ Thị Mỹ Duyên, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty Doanh nghiệp xã hội Khởi lửa hành trang, cho biết luôn chú trọng về sự phát triển các chỉ số phát triển bền vững trong doanh nghiệp.

Võ Thị Mỹ Duyên chia sẻ tại tọa đàm ẢNH: NỮ VƯƠNG

"Năm 2024 bản thân tôi được vinh dự trao tặng danh hiệu Doanh nhân tiêu biểu TP.HCM 2024, tôi nghĩ vinh dự này đến từ việc ý thức và xác định đúng các giá trị cốt lõi phát triển bền vững của doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ trong nâng cao hiệu suất công việc", Duyên nói và cho biết trong các vấn đề nguyên nhân cốt lõi, chỉ số sức khỏe BMI không chỉ là về sức khoẻ thể chất mà còn cần được quan tâm đến sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên các chương trình để hỗ trợ sức khoẻ tinh thần và tâm lý chưa thực sự có hệ thống rõ ràng và đo lường được hiệu quả. Và vấn đề về tâm lý, cảm xúc theo Duyên không nên chỉ "điều trị" khi đã thành bệnh mà cần là một quá trình mà mỗi người được học, hiểu để xây dựng hệ giá trị ngay từ đầu, tạo nên có một sức khỏe tinh thần khỏe mạnh từ khi còn là những đứa trẻ.

"Bản thân tôi từng có quá trình nghiên cứu về giáo dục cảm xúc SEL (Social Emotions Learning) trong chương trình học chính thức cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 12 tại một trường quốc tế, kết quả thực nghiệm cho thấy sức khỏe tinh thần của học sinh, giáo viên, nhân viên trường tốt hơn và tiến lên đạt chuẩn trường học hạnh phúc theo các tiêu chuẩn đo lường của UNESCO. Tôi hy vọng chương trình SEL sẽ được chuyển giao tích hợp trong môi trường học đường, doanh nghiệp… để cải thiện chỉ số sức khỏe tinh thần nhiều hơn", chị Duyên nói.

Chương trình học thể dục hiện nay nhàm chán quá

Tiến sĩ Lý Thành Tiến, giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, đề xuất TP.HCM trong 5 năm tới nên có chương trình tạm gọi là "Công dân toàn diện trong kỷ nguyên số" và chương trình "Phát triển thể chất và tầm vóc thế hệ tương lai".

Cần quan tâm phát triển thể chất và tầm vóc của thế hệ tương lai ẢNH: NỮ VƯƠNG

Chương trình "Công dân toàn diện trong kỷ nguyên số" theo tiến sĩ Tiến là xây dựng một hệ sinh thái giáo dục, y tế và môi trường sống tích hợp, nhằm tối ưu hóa tiềm năng của mỗi công dân, đáp ứng yêu cầu của mô hình tăng trưởng mới và nâng cao chỉ số HDI một cách bền vững. Nguyên tắc thực hiện là tích hợp liên ngành, lấy con người làm trung tâm, dựa trên dữ liệu và công nghệ số.

"Phát triển thể chất và tầm vóc thế hệ tương lai" theo tiến sĩ Tiến là can thiệp một cách khoa học và hệ thống vào môi trường học đường và cộng đồng nhằm cải thiện các chỉ số về thể chất, đặc biệt là chỉ số BMI, cho thanh thiếu niên, coi đây là một khoản đầu tư chiến lược cho vốn con người dài hạn.

Tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, đoàn viên, hội viên, tri thức trẻ, doanh nhân trẻ... Trong hình là bác sĩ CKII Lê Điền Trung, Trưởng phòng chỉ đạo tuyến bệnh viện đa khoa hạng I, Bệnh viện Trưng Vương đóng góp ý kiến ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tiến sĩ Tiến nhấn mạnh: "Tôi thấy chương trình học thể dục của mình hiện nay nhàm chán quá, không gây hứng thú. Trong khi các bằng chứng khoa học chỉ ra rằng hoạt động thể chất sẽ tiết ra các hormone về hạnh phúc, về phát triển thể chất. Nên biến thành những giờ học hạnh phúc ngay chính ở các tiết thể dục. Mời các chuyên gia, vận động viên tổ chức những giờ học theo đúng các môn mà các em thích, chẳng hạn như dạy pickleball cho… hot trend".

Từ góc độ y tế, bác sĩ CKII Lê Điền Trung, Trưởng phòng chỉ đạo tuyến bệnh viện đa khoa hạng I, Bệnh viện Trưng Vương, cho rằng hiện nay chúng ta rất thành công trong chương trình phòng chống suy dinh dưỡng nhưng rất khó khăn với câu chuyện béo phì.

Bác sĩ Trung đề xuất: "Các bệnh viện nên có một khoa, hoặc đơn vị tư vấn dinh dưỡng về việc béo phì. Hiện nay một vài bệnh viện đã có, nhưng trong tương lai mong rằng tất cả bệnh viện đều có; để tránh trường hợp các chị em truyền miệng với nhau rồi áp dụng các phương pháp giảm cân không chính thống".