Thái Bình: Lại xảy ra vỡ hụi, hàng trăm người dân mang vòng hoa đi đòi tiền

Chiều 21.11, thông tin đến PV Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Trìu, Chủ tịch UBND xã Nam Chính, H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết, chiều cùng ngày, trên địa bàn đã xảy ra vụ việc một đám đông tập trung nhiều người dân liên quan đến đường dây vỡ hụi.

Đám đông mang theo vòng hoa, hàng mã và tiền âm phủ đến trước cửa nhà chủ hụi ẢNH CẮT TỪ MÀN HÌNH

Theo ông Trìu, nhóm người này phần lớn làm công việc kinh doanh buôn bán, chỉ có số ít là người địa phương. Họ cùng nhau tham gia chơi hụi do chị Nguyễn Thị L. (23 tuổi, trú thôn Thủ Chính, xã Nam Chính) là chủ hụi.

Cụ thể, sự việc xảy ra khoảng 15 giờ 30 cùng ngày (21.11), đám đông mang theo băng rôn, vòng hoa, hình nhân thế mạng, tiền âm phủ và ảnh của chị Nguyễn Thị L. để gây sức ép đòi tiền. Khi tới nơi, nhóm người đã không ngừng chửi bới, giăng băng rôn khẩu hiệu tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng chị L. đồng thời livestream sự việc trên mạng xã hội Facebook.

"Vợ chồng chị L. kinh doanh một cửa hàng giày dép. Khoảng 1 tháng trước, vợ chồng chị này đã tuyên bố bị vỡ hụi, 10 ngày sau hai vợ chồng đều rời khỏi địa phương, chị L. hiện đang mang thai. Căn nhà của 2 vợ chồng đã đóng cửa, không có ai ở", ông Trìu cho biết.

Ngôi nhà được xác định là nhà của chủ hụi ẢNH CẮT TỪ VIDEO

Sau khi phát hiện đám đông tập trung trước cửa nhà chị L., chính quyền xã đã cử cán bộ xuống hiện trường để nắm bắt tình hình. Lực lượng công an xã phối hợp cùng công an huyện triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết, phân luồng giao thông. Đồng thời tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu, tránh quá khích, vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại trong vụ vỡ hụi tại xã Nam Chính, H.Tiền Hải. Hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Một vụ vỡ hụi mới xảy ra ở xã Nam Trung Liên quan đến vụ việc vỡ hụi, như tin đã đăng trên Báo Thanh Niên, khoảng gần 16 giờ ngày hôm qua (20.11), cũng tại H.Tiền Hải đã xảy ra một vụ vỡ hụi với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Tại xã Nam Trung (H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) một đám đông đã mang theo quan tài, tiền âm phủ… kéo đến nhà ông Nguyễn Văn B. (42 tuổi) và vợ là bà Lương Thị M. (33 tuổi, cùng trú tại xã Nam Trung) là chủ hụi để gây sức ép, đòi tiền. Theo thông tin sự việc, cách đây vài tháng, vợ chồng ông B., bà M. cũng tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng chi trả tiền lãi và tiền gốc cho các thành viên tham gia chơi hụi. Sau khi tuyên bố vỡ hụi, chủ hụi đã trốn khỏi địa phương.