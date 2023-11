Vỡ hụi tiền tỉ ở Thái Bình, người dân mang quan tài đi đòi tiền

Ngày 21.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Nam Trung xác nhận, chiều qua (20.11), trên địa bàn có vụ việc một nhóm người mang theo băng rôn, quan tài, giấy tiền vàng mã đến nhà chủ hụi để đòi nợ sau thông tin vỡ hụi.

Cũng trong chiều 20.11, lực lượng Công an xã Nam Trung cùng chính quyền xã đã có mặt, tuyên truyền giải thích để giải tán hàng trăm người tụ tập, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Làm việc với công an sau đó, một số người cho biết đã tham gia đường dây chơi hụi nhưng hiện chủ hụi tuyên bố vỡ hụi, không còn khả năng chi trả.

"Một số người đã trình báo Công an xã Nam Trung, lực lượng công an đã đề xuất các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh, nếu đủ điều kiện sẽ xử lý theo quy định của pháp luật", ông Nguyễn Văn Thế nói.

Trước đó, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vào lúc 16 giờ ngày 20.11, nhiều người dân từ nhiều xã đã kéo đến nhà ông Nguyễn Văn B. (42 tuổi) và vợ là bà Lương Thị M. (33 tuổi, cùng trú thôn Độc Lập, xã Nam Trung, H.Tiền Hải) để gây sức ép, đòi nợ.

Vợ chồng ông B., bà M. là chủ một cửa hàng kinh doanh, buôn bán điện thoại di động tại địa phương, đồng thời kinh doanh "hỗ trợ tài chính" (cho vay) và mở nhiều bát phường, bát họ, hụi với đông đảo người dân.

Tuy nhiên, gần đây, vợ chồng ông B., bà M. đã tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng chi trả tiền lãi và tiền gốc cho các thành viên tham gia các bát phường, hụi. Đặc biệt, mấy ngày qua, ông B. đi khỏi địa phương, nhiều người chơi phường hụi không thể liên lạc với ông. Nay được biết ông B. đã trở về nhà nên những người trong nhóm kéo đến, mang theo quan tài, giấy tiền vàng mã đến đặt trước cửa nhà ông B. và yêu cầu vợ chồng ông phải trả nợ.

"Ngay sau khi thấy nhiều người tập trung trước cửa nhà ông B., chúng tôi cùng lực lượng công an đã có mặt tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực", ông Thế cho biết.

Đến nay, lực lượng chức năng chưa xác định được tổng số tiền vỡ hụi nhưng theo người dân, đường dây hụi này có số tiền ước tính lên đến hàng trăm tỉ đồng.