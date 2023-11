Hoang mang vì vỡ hụi

T ÍCH CÓP CẢ ĐỜI TIÊU TÁN

Những năm gần đây, nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân P.Quảng Vinh đã nhường chỗ cho các dự án du lịch, phát triển đô thị. Đa phần người dân bám trụ vào nghề biển ven bờ kiếm sống.

Nhiều hộ gia đình ở P.Quảng Vinh đứng trước nguy cơ mất tiền vì vỡ hụi

MINH HẢI

Cuộc sống vốn yên bình ở vùng ven biển phía nam của TP.Sầm Sơn đã không được như trước, khi những khoản tiền ít ỏi nhận đền bù, hỗ trợ từ việc thu hồi đất ruộng, nhiều hộ đã dồn cả vào chơi phường, hụi do bà T.T.D và chồng là V.T.T (đều ngụ P.Quảng Vinh) đứng ra tổ chức.

Cả đời dành dụm, vợ chồng bà Lưu Thị Lan (70 tuổi, ngụ khu phố Quang Minh, P.Quảng Vinh) có được gần 1,7 tỉ đồng để an dưỡng tuổi già, phòng khi ốm đau nay đứng trước nguy cơ mất trắng khi đem chơi hụi và cho vợ chồng bà T.T.D vay mượn để kiếm lời.

"Tôi chơi một cái hụi từ năm 2021, mỗi tháng đóng 1 triệu đồng trong thời gian 2 năm, tổng tiền là 24 triệu đồng. Vừa rồi đến kỳ hạn lấy tiền, tôi đến hỏi thì vợ chồng cô D. bảo chưa có tiền. Đầu năm nay, biết vợ chồng tôi có khoản tiền đang gửi ngân hàng để dưỡng già, cô D. nhiều lần nói ngon nói ngọt bảo tôi cả đời kham khổ không dám mua con cá to mà ăn, không dám mua cái áo đẹp mà mặc. Rồi bảo tôi rút tiền ngân hàng về cho cô ấy vay để giải quyết công nợ, mỗi tháng cô ấy sẽ trả lãi cao hơn ngân hàng.

Lúc đầu chồng tôi không cho. Nhưng cứ gặp, cô D. lại nói ngon ngọt, còn hứa lên hứa xuống khi cho vay thì muốn lấy lại lúc nào cũng được. Tin tưởng là xóm giềng với nhau, tôi rút hơn 1,6 tỉ đồng về đưa cho cô ấy vay. Mới đây nghe cô D. báo vỡ nợ, tôi đến hỏi tiền nhiều lần thì đều bảo không có trả. Giờ tôi bị nhiều bệnh, đều đặn mỗi tháng phải đến bệnh viện khám, điều trị, giờ tất cả tiền tích cóp cả đời của 2 vợ chồng đều không biết như thế nào nữa", bà Lan kể.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị H. (31 tuổi, khu phố Quang Minh, P.Quảng Vinh) hiếm muộn đã nhiều năm nay. Mong muốn có con, vợ chồng chị H. đã tích góp và vay mượn được 200 triệu đồng để làm thụ tinh ống nghiệm, nhưng chưa kịp hoàn thành việc thì vỡ lở do chơi hụi.

"Thời gian qua vợ chồng tôi đã mất 150 triệu đồng chi phí cho quá trình làm thụ tinh ống nghiệm rồi, còn 50 triệu đồng để lại chờ chi phí cho việc chuyển phôi để mong có con. Trong thời gian chờ, tôi có chơi hụi để kiếm đồng ra đồng vào. Vì chơi hụi nhà chị D. là cứ gửi 1 triệu thì lấy về 1,3 triệu đồng. Hồi tháng 4 tôi có hỏi thì chị D. hẹn đến tháng 7 trả, tháng 7 hỏi lại hẹn cuối tháng 8. Đến giờ thì chị báo vỡ nợ, 50 triệu đồng tiền vợ chồng dùng để chi phí cho việc có con cái giờ có nguy cơ mất trắng. Tôi làm công nhân, còn chồng công việc không ổn định, giờ mà không lấy được 50 triệu đồng thì không biết sẽ như thế nào nữa", chị H. nói.

G ẦN 100 NGƯỜI CÓ NGUY CƠ MẤT HÀNG CHỤC TỈ ĐỒNG

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hình thức tổ chức chơi phường, hụi của vợ chồng bà T.T.D là nếu người dân tham gia hụi đóng mỗi tháng 1 triệu đồng thì sẽ lấy về 1,3 triệu đồng (người chơi hưởng chênh lệch 300.000 đồng/1 triệu/tháng). Vì vậy, nhiều người vì ham lời lãi đã mang hết tiền dành dụm của gia đình chơi hụi.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 15.10, hàng chục người dân đã đến trụ sở Công an TP.Sầm Sơn trình báo và tố giác hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của vợ chồng bà T.T.D. Đến ngày 31.10, đã có gần 100 người dân P.Quảng Vinh và một số địa phương lân cận đến cơ quan công an trình báo việc tham gia chơi phường, hụi do bà D. làm chủ, với tổng số tiền chơi khoảng 20 tỉ đồng. Bước đầu, Công an TP.Sầm Sơn xác định khi tổ chức chơi hụi, vợ chồng bà D. chưa chấp hành đúng các quy định về tổ chức chơi họ, hụi, biêu, phường. Do đó, Công an TP.Sầm Sơn đang triệu tập những người liên quan để điều tra làm rõ.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên người dân P.Quảng Vinh bị vỡ hụi. Năm 2016 cũng tại phường này đã xảy ra vụ vỡ hụi với số tiền hàng tỉ đồng, nhưng sau đó việc chơi hụi vẫn tiếp tục diễn ra.

Ông Cao Văn Hoàng, Chủ tịch UBND P.Quảng Vinh, cho biết do nhiều hộ gia đình, nhiều người dân đứng trước nguy cơ mất tiền nên thời gian qua người dân rất hoang mang, lo lắng. Hiện chính quyền địa phương đang tổ chức tuyên truyền để ổn định tâm lý và hướng dẫn người dân cung cấp thông tin cho cơ quan công an.