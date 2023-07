Hàng trăm gia đình điêu đứng vì vỡ hụi

Nhiều người lo mất trắng tài sản

Những ngày qua, sau khi bà H.T.L (44 tuổi, ngụ xã Hợp Thành, H.Yên Thành) tuyên bố giải tán các dây hụi, căn nhà của gia đình bà này luôn có người đến trước cổng để đòi nợ. Đây là các hụi viên tham gia đóng tiền hụi từ nhiều năm qua do bà L. làm chủ. Một số người còn mang theo cả biểu ngữ, thậm chí mang loa đến cổng nhà mở nhạc đám tang để đòi nợ.

Ông Trần Văn Thao ôm đơn tố cáo bà H. gửi các cơ quan chức năng và báo chí

Ông Nguyễn Mạnh Quỳnh (ngụ xã Hợp Thành), một thành viên tham gia dây hụi do bà L. làm chủ, cho biết bà L. bắt đầu huy động người dân chơi hụi từ năm 2013. Do tin tưởng bà L. vì chồng bà này là công an nên ông Quỳnh đã tham gia hụi suốt 10 năm qua. Những năm trước, bà L. thực hiện chi trả tiền hụi rất sòng phẳng. Tuy nhiên, từ năm 2020, những dây hụi do bà L. làm chủ bắt đầu có dấu hiệu thiếu minh bạch. Đến kỳ bốc hụi, không thấy bà L. gọi các hụi viên đến để họp và đấu công khai nữa, nên nhiều người thắc mắc. Bà L. chống chế rằng đã có người xin bốc rồi, nhưng không nói rõ ai bốc. Gần đây, bà L. tuyên bố không còn khả năng trả nợ khiến ông Quỳnh và những người tham gia hụi lo lắng. Riêng ông Quỳnh đã đóng cho bà L. 230 triệu đồng, nay có nguy cơ không thể rút tiền về.

Tương tự, ông Võ Văn Chính (75 tuổi) là thương binh, thấy tham gia hụi do bà L. làm chủ có lợi nhuận nên ông huy động tiền của các con và khoản tiền trợ cấp thương binh ông dành dụm để tham gia. Đến nay, sau khi đã đóng hơn 400 triệu đồng cho bà L. nhưng chưa được bốc lần nào thì bà L. tuyên bố giải tán, khiến ông Chính sốc nặng.

Ông Hoàng Mạnh Linh, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, cho biết bà L. làm chủ các dây hụi từ năm 2013, với rất nhiều người dân tham gia. Sau khi bà L. tự tuyên bố giải tán các dây hụi do bà làm chủ, đã có 60 người dân ký tên làm đơn tố cáo bà L. chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 10 tỉ đồng của các hụi viên. Xã Hợp Thành đã thành lập tổ công tác do ông Linh làm tổ trưởng để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, dù đã tổ chức 4 cuộc đối thoại giữa vợ chồng bà L. và các hụi viên, nhưng vẫn không có kết quả vì chủ hụi thiếu thiện chí. Trong 4 cuộc đối thoại, bà L. đều không giải thích khoản tiền hụi đã thu của người dân đang ở đâu và không có phương án, lộ trình trả lại tiền cho những người tham gia.

Tình cảnh tương tự cũng đang xảy ra với hàng chục gia đình ở xã Tân Thành (H.Yên Thành) sau khi chủ hụi là bà L.T.H (48 tuổi, quê xã Tiến Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa), sinh sống tại xã Tân Thành tuyên bố vỡ nợ rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ông Trần Văn Thao (56 tuổi, ngụ xã Tân Thành) cho biết vợ chồng bà H. quê ở Thanh Hóa, vào xã Tân Thành làm nghề rèn cách đây 25 năm. Thấy vợ chồng bà H. làm ăn, buôn bán năng động nên nhiều người tin tưởng, tham gia các dây hụi do bà này làm chủ và cho bà H. vay tiền để lấy lãi suất. Cuối năm 2022, bà H. bất ngờ tuyên bố vỡ nợ, sau đó đưa cả gia đình rời khỏi địa phương. 2,4 tỉ đồng mà ông Thao đã đóng tiền hụi từ nhiều năm qua và cho bà H. vay có nguy cơ mất trắng khiến ông Thao suy sụp. "Tôi đã tin tưởng, đưa toàn bộ tiền dành dụm và tiền vay người thân để tham gia hụi và cho bà H. vay, nay tôi phải bán căn nhà của con trai để trả nợ", ông Thao buồn bã nói.

Theo tìm hiểu của PV, bà H. hiện đang nợ rất nhiều người với số tiền hàng chục tỉ đồng bằng hình thức chơi hụi và huy động tiền vay, trong đó có người cho bà H. vay 7 tỉ đồng. Vợ chồng bà H. có căn nhà 3 tầng tại xã Tân Thành, hiện căn nhà này đang được một chủ nợ sử dụng để tìm cách lấy lại số tiền đã cho vay.

Người dân đến cổng nhà bà L. để đòi lại tiền hụi, nhưng cửa luôn đóng KHÁNH HOAN

"Tranh chấp dân sự"

Sau khi người dân làm đơn tố cáo bà L.T.H chiếm đoạt tài sản, ngày 15.6 vừa qua, Công an H.Yên Thành đã có văn bản thông báo cho rằng vụ việc nói trên là "tranh chấp dân sự, không có dấu hiệu tội phạm" và đề nghị người dân gửi đơn đến TAND H.Yên Thành để giải quyết.

Sau khi nhận được thông báo này, nhiều chủ nợ đã suy sụp. "Chúng tôi đã tìm ra tận quê bà H., nhưng chỉ gặp được mẹ đẻ và mẹ chồng, không tìm được bà H. Chúng tôi đang rất lo lắng, không biết bấu víu vào đâu vì kiện ra tòa thì đến lúc nào mới đòi được tiền, trong khi tiền tham gia hụi và cho vay là gia tài của chúng tôi", ông Trần Văn Thao, một chủ nợ, nói.

Ông Phạm Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, cho biết gia đình bà H. đến sinh sống tại địa phương cách đây 25 năm, nhưng không nhập hộ khẩu mà chỉ tạm trú. Sau khi tuyên bố giải tán hụi và vỡ nợ, cả gia đình đã rời khỏi địa phương. Ông Chính cho hay, vụ việc đã ảnh hưởng đến nhiều gia đình, công an xã cũng đã báo cáo sự việc với Công an H.Yên Thành nhưng được thông báo không có dấu hiệu hình sự.

Tương tự, vụ vỡ hụi ở xã Hợp Thành cũng được Công an H.Yên Thành thông báo trả lời đơn của các hụi viên với nội dung "không thụ lý đơn", đồng thời hướng dẫn họ chuyển đơn sang tòa án để giải quyết, khiến nhiều chủ nợ đang điêu đứng vì không biết đến bao giờ mới đòi lại được tiền.