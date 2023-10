Vỡ hụi tiền tỉ ở TP.Phan Thiết: Công an truy tìm vợ chồng chủ hụi Vân 'mây'

Ngày 28.10, Công an TP.Phan Thiết cho biết, theo thống kê đến nay, có hơn 90 người dân là hụi viên ở TP.Phan Thiết làm đơn tố giác chủ hụi Huỳnh Thị Thúy Vân (27 tuổi, còn gọi Vân "mây") ôm số tiền hơn 19 tỉ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Thượng tá Trần Long Khánh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng Công an TP.Phan Thiết cho biết, ông đã ký quyết định (số 11 và 12/QĐ-ĐT) truy tìm vợ chồng Huỳnh Thị Thúy Vân (27 tuổi) và Nguyễn Đức Thành Long (29 tuổi, đều trú khu phố 8, P.Đức Long, TP.Phan Thiết) để phục vụ việc điều tra làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Đây chính là 2 vợ chồng làm chủ một dây hụi lớn tại TP.Phan Thiết với tên gọi Vân "mây", đang xôn xao trên các trang mạng xã hội.

Người dân TP.Phan Thiết đến nhà Vân "mây" đòi tiền nhưng chủ hụi đã không còn ở nơi tạm trú H.L.

Trước đó, ngày 18.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết tiếp nhận xác minh ban đầu đối với đơn của nhiều công dân, tố cáo vợ chồng Nguyễn Đức Thành Long và Huỳnh Thị Thúy Vân có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi hụi. Tuy nhiên, Vân và Long hiện đã rời khỏi địa phương, không rõ ở đâu nên Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết ra quyết định truy tìm người để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nội dung người dân tố giác.



Công an TP.Phan Thiết ra quyết định truy tìm chủ hụi H.L

Công an TP.Phan Thiết đề nghị các Cơ quan: PC01, PC02 Công an tỉnh Bình Thuận; Công an các huyện, thị xã trong tỉnh; Công an xã, phường trong TP.Phan Thiết phối hợp truy tìm.

Được biết, đến ngày 28.10, đã có 91 người dân ở TP.Phan Thiết và các huyện, thị xã thuộc tỉnh Bình Thuận đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết tố cáo vợ chồng Long và Vân có hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 19 tỉ đồng.