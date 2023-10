Bình Thuận: Liên tiếp bể hụi tiền tỉ ở TP.Phan Thiết

Ngày 26.10, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vào chiều ngày 25.10, có khoảng hơn 10 người dân đến tìm bà N.T.L.C (32 tuổi), chủ tiệm bao bì, gia vị nằm trong khu vực chợ Phú Thủy (P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết) để đòi tiền hụi. Tuy nhiên, bà C. không có mặt tại địa chỉ trên, đi đâu không rõ.



Theo thông tin từ người dân và các tiểu thương chợ Phú Thủy, bà C. làm chủ hụi lớn tại địa phương, có nhiều người tham gia với số tiền lên đến nhiều tỉ đồng (chưa xác định được con số cụ thể).

Người dân mang loa đến chợ Phú Thủy để đòi chủ hụi trả tiền gây mất an ninh trật tự H.L

Sau khi xảy ra việc, sáng nay (26.10) người dân còn dùng loa phóng thanh, giăng băng rôn đòi tiền ở chợ Phú Thủy. Công an P.Phú Thủy đã có mặt để đảm bảo an ninh, trật tự và hướng dẫn người dân làm đơn gửi cơ quan chức năng. Đến thời điểm hiện tại, Công an P.Phú Thủy đã tiếp nhận đơn tố cáo của 46 người với tổng số tiền mà người dân báo tin bị "giật hụi" khoảng 17,5 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 17.10 cũng tại P.Phú Thủy (TP.Phan Thiết) cũng xảy ra vụ vỡ hụi với tổng số tiền hơn 3,2 tỉ đồng. Trong đó, phần lớn những người bị "giật hụi" là người dân P.Mũi Né.

Chiều tối ngày 26.10, thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an TP.Phan Thiết, cho biết có thể các dây hụi có liên quan đến nhau dẫn đến hiệu ứng dây chuyền. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định các quan hệ giữa chủ hụi với những người bị cho là mất tiền là quan hệ dân sự hay dấu hiệu hình sự.

"Công an đang tiếp nhận thông tin từ người dân. Chúng tôi sẽ xác minh mới có cơ sở khẳng định được là dân sự hay hình sự", thượng tá Khánh nói.

Công an P.Phú Thủy có mặt để vãn hồi trật tự sáng nay H.L

Trong thời gian vừa qua, cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo liên quan đến việc bể hụi. Quá trình điều tra, xác minh, chứng minh tội phạm gặp rất nhiều khó khăn do việc tổ chức hụi đều được những người tham gia tự thỏa thuận với nhau về hình thức lập dây hụi (nhiều người góp tiền đưa cho một người để lấy lãi - PV), biện pháp chơi hụi, cách thức hốt hụi và giao nhận tiền hụi,...

Việc xử lý để thu hồi tài sản trả lại cho người dân cũng gặp khó khăn. Vì vậy, cơ quan công an khuyến cáo người dân nên chọn lựa các kênh đầu tư, các hình thức tiết kiệm, tích góp phù hợp, an toàn và đúng quy định pháp luật.