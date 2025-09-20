Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Công an xã Bình Chánh bắt kẻ trộm xe máy phòng trọ

Ngọc Lê - Trần Kha
20/09/2025 10:48 GMT+7

Công an xã Bình Chánh, TP.HCM vừa bắt giữ Bùi Thanh Giàu (31 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) vì hành vi trộm cắp xe máy tại một dãy nhà trọ.

Theo đó, lúc 10 giờ 30 ngày 18.9, Công an xã Bình Chánh tiếp nhận trình báo từ ông P.V.H (57 tuổi, ở ấp 35, xã Bình Chánh) về việc mất trộm xe máy.

Cụ thể, khoảng 19 giờ ngày 14.8, ông H. dựng xe tại dãy nhà trọ, nhưng đến sáng 15.8 thì phát hiện xe đã bị mất. Do bận việc gia đình, đến ngày 18.9, ông mới đến cơ quan công an trình báo.

TP.HCM: Công an xã Bình Chánh bắt kẻ trộm xe máy phòng trọ- Ảnh 1.

Nghi phạm trộm xe máy khi bị bắt

ẢNH: CTV

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Chánh nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, rà soát nhân chứng và truy xét. 

Dù vụ việc xảy ra đã nhiều ngày và đối tượng hành động tinh vi, né tránh sự truy tìm, lực lượng công an vẫn quyết tâm phá án. 

Với tinh thần trấn áp tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Bình Chánh đã bắt giữ Bùi Thanh Giàu (31 tuổi, ở Đồng Tháp) là nghi phạm thực hiện vụ trộm.

Tại cơ quan công an, Giàu khai nhận do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp

Rạng sáng 15.8, Giàu lang thang từ vòng xoay Nguyễn Văn Linh đến đường Trạm Y Tế (cũ), phát hiện dãy nhà trọ không có cửa rào, nhiều xe máy để bên ngoài không khóa. 

Thấy xe máy của ông H. còn cắm sẵn chìa khóa, Giàu lấy trộm và chạy về nhà thuê tại ấp 21, xã Bình Chánh. Sau đó, Giàu bán chiếc xe cho một người đàn ông với giá 2,2 triệu đồng mà không tiết lộ nguồn gốc xe. 

Công an xã Bình Chánh đang củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Trong tháng 9.2025, Công an xã Bình Chánh đã khám phá nhanh 4 vụ trộm, bắt giữ các đối tượng liên quan. 

Qua các vụ việc, công an nhận thấy người dân còn chủ quan trong bảo vệ tài sản. Để phòng ngừa trộm cắp, người dân cần khóa xe máy cẩn thận, không để tài sản giá trị ở nơi dễ thấy, lắp đặt camera, cửa cổng chắc chắn và báo ngay cho công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Khám phá thêm chủ đề

