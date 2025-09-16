Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an tìm người đàn ông cầm rựa đập phá xe tải

Trần Kha
Trần Kha
16/09/2025 10:54 GMT+7

Ngày 16.9, Công an xã Củ Chi (huyện Củ Chi cũ), TP.HCM đang truy tìm người đàn ông, dùng rựa đập phá xe tải trên địa bàn.

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh người đàn ông đi xe máy, không mặc áo, cầm cây rựa, chặn đầu một chiếc xe tải. Người này tiến đến cửa kính xe tải, lớn tiếng hỏi tài xế lý do quay hình ông ta.

Công an tìm người đàn ông cầm rựa đập phá xe tải - Ảnh 1.

Người đàn ông cầm rựa đập kính xe tải

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khi người đàn ông này quay lưng đi, người trên xe tải quát lớn "mày đập đi, đập xe đi". Bị khiêu khích, người đàn ông đi xe máy quay lại, dùng cây rựa đập mạnh vào cửa kính xe tải, rồi rời đi. Tài xế xe tải cũng nhanh chóng lái xe khỏi hiện trường.

Qua xác minh, sự việc xảy ra trên đường Lê Minh Nhựt, xã Củ Chi, TP.HCM vào chiều 15.9.

Theo người dân, thời điểm trên, xe tải lưu thông trên đường Phan Văn Khải. Khi xe tải rẽ vào đường Lê Minh Nhựt chạy được một đoạn (xe tải chạy đúng chiều) thì đấu đầu với xe máy do người đàn ông cầm lái, chạy hướng ngược lại (hai xe chưa va chạm). Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi và dẫn đến vụ việc như trong clip.

Sau khi sự việc xảy ra, tài xế xe tải đã trình báo công an xã Củ Chi. Hiện công an đang truy tìm người đàn ông liên quan để làm rõ, xử lý theo quy định. 

Trước đó, trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra nhiều vụ đánh nhau, đập phá phương tiện, gây hư hỏng tài sản do mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông trên đường. Những trường hợp trên, điều bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

