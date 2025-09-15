Xác định danh tính người đàn ông đánh người nhập viện ở đường Hà Đặc, TP.HCM

Liên quan vụ nam thanh niên bị người đàn ông tấn công vô cớ trên đường Hà Đặc phải nhập viện, ngày 15.9, Công an phường Trung Mỹ Tây đã đưa ông L.H.V (40 tuổi, ở phường Đông Hưng Thuận) về trụ sở công an để làm rõ vụ đánh người.

Chiếc mũ bảo hiểm của anh Nguyễn Thanh Tùng thủng một lỗ khi bị người đàn ông đánh ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trước đó, chiều 12.9, anh Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi, ở TP.HCM), làm nghề buôn bán mèo cảnh, chạy xe máy trên đường về nhà. Khi đến đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ), TP.HCM bất ngờ bị một người đàn ông chạy xe máy từ phía sau vượt lên, dùng vật cứng đánh vào người anh.

Liền đó, anh Tùng lấy điện thoại quay lại và hỏi người đàn ông tại sao đánh mình. Người này bước xuống xe, lớn tiếng chửi bới rồi dùng cây sắt dài đánh vào đầu anh Tùng, làm thủng mũ bảo hiểm. Sau đó, người này lên xe bỏ đi.

Anh Tùng cho biết, trước khi bị đanh, người đàn ông chạy xe máy loạng choạng, lách qua xe anh nhưng không xảy ra va chạm. Nghĩ sự việc không nghiêm trọng, anh tiếp tục di chuyển thì bất ngờ bị đánh. Vụ việc khiến anh Tùng bị thương ở đầu, phải nhập viện khâu vết thương.

Anh Tùng trình báo vụ việc cho Công an phường Trung Mỹ Tây cũng như cung cấp hình ảnh, clip và biển số xe của nghi phạm đánh mình, để công an truy xét.

Lực lượng chức năng sau đó xác định nghi phạm đánh anh Tùng là ông L.H.V (40 tuổi, ở phường Đông Hưng Thuận) nên đã đưa về trụ sở để làm rõ. Bước đầu, tại cơ quan công an, ông L.H.V đã thừa nhận hành vi của mình.

Đi giao mèo, bị người đàn ông lạ tấn công vô cớ

Ngày 15.9, trao đổi với chúng tôi, anh Tùng cho biết vẫn đang nằm bệnh viện để bác sĩ theo dõi vết thương. Trong hôm nay, bác sĩ kiểm tra lại vết thương, nếu tiến triển tốt anh sẽ được xuất viện.

Anh Tùng cho biết thêm, khi anh nằm viện, người nhà ông L.H.V có đến bệnh viện thăm hỏi, xin lỗi. Anh Tùng cũng trao đổi với ông L.H.V qua điện thoại, hỏi lý do đánh mình. "Ông L.H.V nói lúc đó nhìn thấy tôi chạy xe máy theo xe ổng, nghĩ là kẻ thù nên đánh (?)", anh Tùng nói.

Hiện vụ việc anh Tùng bị người đàn ông đánh nhập viện, Công an phường Trung Mỹ Tây đã lập hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.