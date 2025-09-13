Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Nam thanh niên bị người đàn ông tấn công 'vô cớ' trên đường phải nhập viện

Trần Kha
Trần Kha
13/09/2025 17:21 GMT+7

Một nam thanh niên ở TP.HCM bị người đàn ông dùng cây sắt tấn công vô cớ trên đường Hà Đặc (quận 12 cũ), dẫn đến chấn thương đầu, phải nhập viện điều trị. Công an phường Trung Mỹ Tây đang truy xét nghi phạm để làm rõ vụ việc.

Ngày 13.9, Công an phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ), TP.HCM cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc anh Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi, ở TP.HCM) tố cáo bị một người đàn ông tấn công vô cớ trên đường, dẫn đến chấn thương phải nhập viện.

TP.HCM: Nam thanh niên bị người đàn ông tấn công 'vô cớ' trên đường phải nhập viện- Ảnh 1.

Người bị "tố" dùng cây sắt đánh anh Tùng

ẢNH: NGƯỜI DÂN CŨNG CẤP

Trao đổi với Báo Thanh Niên, anh Tùng, người làm nghề buôn bán mèo cảnh, kể lại sự việc xảy ra vào chiều 12.9. Sau khi giao mèo cho khách, anh chạy xe máy trên đường Hà Đặc, hướng về đường Nguyễn Ảnh Thủ. Trong lúc di chuyển, bất ngờ một người đàn ông chạy xe máy từ phía sau vượt lên, dùng vật cứng đánh vào người anh.

"Tôi lấy điện thoại quay lại và hỏi tại sao đánh mình. Người này bước xuống xe, lớn tiếng chửi bới rồi dùng cây sắt dài đánh vào đầu tôi, làm thủng mũ bảo hiểm. Sau đó, người này lên xe bỏ đi", anh Tùng bức xúc kể.

Anh Tùng cho biết thêm, trước đó, người đàn ông này chạy xe loạng choạng, lách qua xe anh nhưng không va chạm. Anh nghĩ sự việc không nghiêm trọng nên tiếp tục di chuyển bình thường, không ngờ bị tấn công.

Vụ việc khiến anh Tùng bị thương ở đầu, phải nhập viện khâu vết thương và nằm lại bệnh viện để theo dõi. 

Tối cùng ngày, Công an phường Trung Mỹ Tây đã đến bệnh viện ghi nhận vụ việc, lấy lời khai từ nạn nhân. Anh Tùng cũng cung cấp hình ảnh, clip và biển số xe của nghi phạm để hỗ trợ công an truy xét.

TP.HCM: Nam thanh niên bị người đàn ông tấn công 'vô cớ' trên đường phải nhập viện- Ảnh 2.

Anh Tùng bị thương, chảy máu sau khi bị đánh

ẢNH: NGƯỜI DÂN CŨNG CẤP

TP.HCM: Nam thanh niên bị người đàn ông tấn công 'vô cớ' trên đường phải nhập viện- Ảnh 3.

Chiếc mũ bảo hiểm của anh Tùng bị thủng sau khi bị người đàn ông dùng cây sắt đánh

ẢNH: NGƯỜI DÂN CŨNG CẤP

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Trung Mỹ Tây xác nhận đã tiếp nhận trình báo và đang khẩn trương truy tìm người đàn ông liên quan để làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện anh Tùng vẫn đang được các bác sĩ theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Tin liên quan

Khởi tố tài xế xe bán tải dùng gậy bóng chày đánh người ở Thái Bình

Khởi tố tài xế xe bán tải dùng gậy bóng chày đánh người ở Thái Bình

Sau khi xảy ra va chạm giao thông trên QL10 (H.Đông Hưng, Thái Bình), Vũ Nam Thái đã dùng gậy bóng chày tấn công tài xế ô tô khác.

Khám phá thêm chủ đề

người đàn ông biển số xe Xe máy mũ bảo hiểm Công an phường Trung Mỹ Tây Nạn Nhân điều trị clip Nghi phạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận