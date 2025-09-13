TP.HCM: Nam thanh niên bị người đàn ông tấn công 'vô cớ' trên đường phải nhập viện

Ngày 13.9, Công an phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ), TP.HCM cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc anh Nguyễn Thanh Tùng (33 tuổi, ở TP.HCM) tố cáo bị một người đàn ông tấn công vô cớ trên đường, dẫn đến chấn thương phải nhập viện.

Người bị "tố" dùng cây sắt đánh anh Tùng ẢNH: NGƯỜI DÂN CŨNG CẤP

Trao đổi với Báo Thanh Niên, anh Tùng, người làm nghề buôn bán mèo cảnh, kể lại sự việc xảy ra vào chiều 12.9. Sau khi giao mèo cho khách, anh chạy xe máy trên đường Hà Đặc, hướng về đường Nguyễn Ảnh Thủ. Trong lúc di chuyển, bất ngờ một người đàn ông chạy xe máy từ phía sau vượt lên, dùng vật cứng đánh vào người anh.

"Tôi lấy điện thoại quay lại và hỏi tại sao đánh mình. Người này bước xuống xe, lớn tiếng chửi bới rồi dùng cây sắt dài đánh vào đầu tôi, làm thủng mũ bảo hiểm. Sau đó, người này lên xe bỏ đi", anh Tùng bức xúc kể.

Anh Tùng cho biết thêm, trước đó, người đàn ông này chạy xe loạng choạng, lách qua xe anh nhưng không va chạm. Anh nghĩ sự việc không nghiêm trọng nên tiếp tục di chuyển bình thường, không ngờ bị tấn công.

Vụ việc khiến anh Tùng bị thương ở đầu, phải nhập viện khâu vết thương và nằm lại bệnh viện để theo dõi.

Tối cùng ngày, Công an phường Trung Mỹ Tây đã đến bệnh viện ghi nhận vụ việc, lấy lời khai từ nạn nhân. Anh Tùng cũng cung cấp hình ảnh, clip và biển số xe của nghi phạm để hỗ trợ công an truy xét.

Anh Tùng bị thương, chảy máu sau khi bị đánh ẢNH: NGƯỜI DÂN CŨNG CẤP

Chiếc mũ bảo hiểm của anh Tùng bị thủng sau khi bị người đàn ông dùng cây sắt đánh ẢNH: NGƯỜI DÂN CŨNG CẤP

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Trung Mỹ Tây xác nhận đã tiếp nhận trình báo và đang khẩn trương truy tìm người đàn ông liên quan để làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện anh Tùng vẫn đang được các bác sĩ theo dõi và điều trị tại bệnh viện.