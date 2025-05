Khởi tố tài xế xe bán tải dùng gậy bóng chày đánh người ở Thái Bình

Ngày 6.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Nam Thái (37 tuổi, trú TT.Tiền Hải, H.Tiền Hải, Thái Bình) về tội gây rối trật tự công cộng. Các quyết định và lệnh đã được VKSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Bị can Vũ Nam Thái dùng gậy bóng chày đánh tài xế ô tô khác ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bị can Vũ Nam Thái là người đã dùng gậy bóng chày tấn công một tài xế ô tô sau khi cả 2 va chạm giao thông trên đường.

Trước đó, khoảng 10 giờ 20 ngày 30.4, tại đường tỉnh 396B, bị can Vũ Nam Thái điều khiển xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 17C-203.XX đi cùng chiều với xe ô tô con mang biển kiểm soát 30H-904.XX do anh Trần Hải Đ. (35 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển, hướng H.Quỳnh Phụ về H.Đông Hưng (Thái Bình). Trong quá trình tham gia giao thông, 2 người đã xảy ra xích mích trên đường.

Khi tới QL10, đoạn thuộc địa phận xã Đông Sơn (H.Đông Hưng), 2 xe xảy ra va chạm giao thông, khiến xe bán tải hư hỏng phần đầu, ô tô con hư hỏng phần đuôi xe. Sau đó, Thái xuống xe, dùng gậy bóng chày màu xanh tấn công anh Đ.

Nhận được thông tin, Tổ CSGT thuộc Trạm CSGT Cầu Nghìn, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình đang đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực gần đó đã kịp thời có mặt, đưa những người liên quan cùng tang vật bàn giao cho cơ quan điều tra để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Ngày 1.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Nam Thái để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.