Ngày 7.9, Công an TP.HCM cho biết, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sơn (41 tuổi, ở phường Xuân Hòa) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Sơn được xác định là người đã đuổi đánh người dân trên đường Trần Nhật Duật (phường Tân Định), hôm 4.9.

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp kẻ say xỉn, đuổi đánh người đi đường ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, Công an phường Tân Định tiếp nhận thông tin xảy ra vụ việc một đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, tấn công người đi đường, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Qua xác minh, khoảng 13 giờ 20 ngày 4.9, anh N.C.T (32 tuổi) điều khiển xe máy đến trước số nhà 35 - 37 Trần Nhật Duật thì bị một người đàn ông có biểu hiện say xỉn chặn đầu xe, chửi bới và nhiều lần dùng cùi chỏ đánh vào vùng đầu, mặt. Nạn nhân phải bỏ chạy vào trung tâm t tế gần đó mới thoát được sự truy đuổi và sau đó đến cơ quan công an trình báo.

Xôn xao clip nạn nhân chạy vào trung tâm y tế vì bị đuổi đánh

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Định đã triển khai lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét đối tượng.

Đến 21 giờ 30 ngày 5.9, lực lượng công an đã bắt giữ được Nguyễn Thanh Sơn đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu Sơn quanh co chối tội. Song qua đấu tranh, Sơn khai nhận đã uống rượu bia, trong quá trình điều khiển xe máy đã vô cớ chặn đường, đánh anh T.

Ngoài ra, sau khi bỏ đi, Sơn còn tiếp tục đuổi theo và cố tình va chạm nhiều lần vào một ô tô đang lưu thông trên đường Phan Đình Phùng, rồi chửi bới, hăm dọa tài xế.

Hành vi côn đồ, manh động, đuổi đánh người đi dân của Nguyễn Thanh Sơn đã gây mất an ninh trật tự, làm người dân lo lắng, bức xúc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Sơn đề điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đoạn clip ghi lại vụ việc ẢNH: CẮT TỪ CAMERA

Cơ quan công an khuyến nghị người dân khi phát hiện các hành vi gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật cần báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc qua đường dây nóng để kịp thời xử lý, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.