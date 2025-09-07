Du khách Hàn Quốc cảm ơn công an giúp tìm lại tài sản ở Gia Lai

Trưa 7.9, Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa hỗ trợ tìm lại tài sản bị rơi cho một du khách Hàn Quốc khi tham quan đảo Hòn Khô, ở làng chài Nhơn Hải.

Công an phường Quy Nhơn Đông trao trả tài sản đánh rơi cho du khách Hàn Quốc

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng 14 giờ ngày 6.9, ông Kim Jin Hak (57 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú tại một khách sạn ở phường Quy Nhơn, Gia Lai) đến Công an phường Quy Nhơn Đông trình báo việc đánh rơi điện thoại cùng ví da có nhiều giấy tờ và tài sản quan trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh. Đến 17 giờ cùng ngày, cơ quan công an đã tìm lại toàn bộ tài sản và trao trả cho ông Kim.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an, ông Kim đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn. Vị du khách Hàn Quốc này cũng chia sẻ rằng sự giúp đỡ tận tụy, chu đáo của công an địa phương làm ông thêm trân trọng, cảm mến lực lượng công an của Việt Nam.

Thư cảm ơn của ông Kim Jin Hak gửi Công an phường Quy Nhơn Đông

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

"Tôi xin chân thành cảm ơn các chiến sĩ Công an phường Quy Nhơn Đông, Công an tỉnh Gia đã giúp tôi tìm lại điện thoại và đồ đạc. Tôi thực sự biết ơn", ông Kim Jin Hak viết trong thư cảm ơn.