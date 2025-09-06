Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Gia Lai chấp thuận đầu tư Khu dân cư Nam Đề Gi hơn 1.800 tỉ đồng

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
06/09/2025 16:37 GMT+7

Ngày 6.9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Nam Đề Gi tại xã Cát Tiến, với tổng vốn dự kiến gần 1.820 tỉ đồng.

Dự án Khu dân cư Nam Đề Gi có quy mô hơn 15,1 ha, gồm 312 căn nhà ở (116 căn biệt thự, 196 căn liền kề), khu thương mại dịch vụ, trường mầm non, khu sinh hoạt cộng đồng và công viên cây xanh. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội sẽ được đầu tư đồng bộ, hiện đại, kết nối với trung tâm đô thị du lịch biển phía nam đầm Đề Gi.

Theo quy hoạch, khu dân cư có sức chứa khoảng 1.123 người, thời hạn hoạt động 50 năm. Sau khi hoàn thành, các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật sẽ được bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Gia Lai chấp thuận đầu tư Khu dân cư Nam Đề Gi hơn 1.800 tỉ đồng- Ảnh 1.

Tuyến đường ven biển qua xã Cát Tiến được xây dựng nhằm phục vụ công tác thu hút đầu tư

ẢNH: DŨNG NHÂN

Dự án Khu dân cư Nam Đề Gi được định hướng xây dựng một khu đô thị ven biển hiện đại, kết hợp đa dạng loại hình nhà ở với thương mại - dịch vụ để bán, cho thuê hoặc thuê mua. Với mật độ thấp, toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội sẽ được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu định cư, mua sắm, giải trí cho cư dân và khu vực lân cận. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống, tạo môi trường văn minh, xanh sạch đẹp, dự án còn tối ưu giá trị sử dụng quỹ đất và mở ra nhiều cơ hội tiếp cận bất động sản chất lượng.

Khi đi vào hoạt động, Khu dân cư Nam Đề Gi hứa hẹn trở thành điểm nhấn đô thị mới, thúc đẩy giá trị đất đai và tạo cú hích phát triển cho thị trường bất động sản, thương mại - dịch vụ tại Gia Lai.

UBND tỉnh Gia Lai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp công bố kế hoạch, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án. Sở NN-MT chủ trì xác định giá khởi điểm của khu đất thực hiện dự án, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và giá khởi điểm. Nhà đầu tư trúng đấu giá phải thực hiện dự án theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã phê duyệt.

