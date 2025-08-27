Quảng Ngãi: Dự án khu dân cư Đập Ban được cấp lại chủ trương đầu tư

Khu dân cư quy mô và đồng bộ

Theo quyết định phê duyệt, dự án khu dân cư Đập Ban có tổng diện tích 10,3 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 1.240 người. Cơ cấu quy hoạch đất bố trí sẽ bao gồm 311 lô đất ở liền kề với diện tích 40.873 m²; các công trình hạ tầng xã hội có diện tích 7.523 m², gồm trường học và các công trình phục vụ cộng đồng; bãi đỗ xe tập trung rộng hơn 3.100 m²; các loại đất hạ tầng kỹ thuật khác có diện tích hơn 2.100 m²; và bố trí các trục đường giao thông nội bộ với 49.300 m².

Tổng vốn đầu tư của dự án dự tính là 143,99 tỉ đồng, trong đó riêng kinh phí tổ chức giải tỏa đền bù, hỗ trợ tái định cư khoảng hơn 31,9 tỉ đồng.

Theo chủ trương định hướng đầu tư mới của tỉnh Quảng Ngãi, dự án khu dân cư Đập Ban không chỉ đơn thuần phát triển quỹ đất ở, mà còn chú trọng yêu cầu đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Các tuyến đường nội khu sẽ được xây dựng với mặt cắt rộng, kết nối trực tiếp ra Quốc lộ 1A và các tuyến giao thông hiện hữu. Các hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, chiếu sáng công cộng, viễn thông… sẽ được đầu tư hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đặc biệt, việc bố trí hơn 7.500 m² đất dự án cho công trình công cộng, và gần 3.200 m² cho bãi đỗ xe tập trung thể hiện định hướng phát triển một khu dân cư văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và đi lại của người dân ngày càng tăng lên. Ngoài ra, các mảng cây xanh, công trình cảnh quan cũng sẽ được định hướng đầu tư để tạo không gian sống trong lành, gắn kết cộng đồng.

Tầm nhìn đô thị vững bền

Với vị trí chiến lược ở ngay trung tâm xã Bình Sơn, nằm gần Khu kinh tế Dung Quất và kết nối trực tiếp với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dự án khu dân cư Đập Ban từ lúc phác thảo thiết kế đã được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc đô thị mới ở khu vực cửa ngõ phía bắc tỉnh Quảng Ngãi. Khi hoàn thành, dự án vừa tạo chỗ ở mới cho hàng ngàn người dân sở tại, đồng thời còn tạo nguồn nhà ở cho lực lượng lao động có thiên hướng tăng lên, tập trung tại Dung Quất và các khu công nghiệp lân cận.

Cạnh giá trị kinh tế, dự án còn có định hướng nâng cao chất lượng sống, cải thiện hạ tầng xã hội và tạo diện mạo đô thị mới cho vùng Bình Sơn, một minh chứng cụ thể cho sự nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi về thu hút đầu tư, phát triển quỹ đất ở gắn với quy hoạch bài bản, đồng bộ.

Việc cấp lại chủ trương đầu tư là động thái mới, giúp dự án này có cơ sở pháp lý vững chắc để tiếp tục triển khai, thật sự đóng góp giá trị vào bối cảnh nhu cầu về nhà ở và khu dân cư hiện đại ngày càng tăng tại Quảng Ngãi.

Trước khi được cấp lại chủ trương đầu tư, dự án Khu dân cư Đập Ban từng được giao cho Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Phúc Hoàng Ngọc (Công ty CP Tập đoàn Phúc Hoàng Ngọc) làm chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp đã thực hiện một số công tác: thực hiện giải phóng mặt bằng trên phần lớn diện tích dự án; đầu tư san nền, xây dựng một số tuyến đường nội khu, hệ thống thoát nước và các hạng mục hạ tầng; xây dựng nhà điều hành... Năm 2023, Công ty Phúc Hoàng Ngọc chấm dứt dự án để làm lại các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.



