Gia Lai sẽ trở thành 'thiên đường bò sữa' mới?

Có một nhà máy thông minh ở Gia Lai

Trong tuần qua, sự kiện trọng đại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước diễn ra tại thủ đô Hà Nội thu hút hàng trăm ngàn lượt khách tham quan mỗi ngày. Không ít người đến tham quan đã thích thú và dừng chân khá lâu tại gian hàng của Công ty Nutifood để mua sữa, kem. Gian hàng Nutifood nổi bật với các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao với nhiều thương hiệu quen thuộc như sữa NutiMilk, NuVi, Värna Life, kem Merino, Celano… Khi bước vào bên trong khu vực trình chiếu, khách tham quan mới ồ lên rằng, những sản phẩm đang bán khắp cả nước này được chế biến từ nguồn sữa tươi lên đến 3,5 gr đạm/100 ml từ trang trại bò sữa NutiMilk ở Mang Yang (Gia Lai).

Trang trại bò sữa NutiMilk ở Mang Yang chỉ cách nhà máy chế biến sữa Nutifood tại Khu công nghiệp Trà Đa (Pleiku) khoảng 40 phút đi xe. Khoảng cách này giúp thời gian từ khi sữa được vắt ra đưa về nhà máy được tối ưu về chất lượng cũng như an toàn, bảo quản. Bên trong phòng chế biến, những chiếc nồi nấu sữa, pha trộn khổng lồ được vận hành ở nhiệt độ cao sẽ lọc hết tất cả vi sinh, côn trùng hay bất cứ tạp chất nào còn sót lẫn. Sau khi hoàn thành sản phẩm theo công thức phối trộn, toàn bộ thành phẩm sẽ được đóng vào hộp bằng máy tự động, đi qua các dây chuyền đóng gói, dán ống hút, đóng thùng… cũng tự động. Ở cuối dây chuyền, những cánh tay robot khổng lồ đã được lập trình sẵn, sắp xếp và bốc dỡ những thùng sản phẩm đặt ngay hàng thẳng lối, đúng số lượng vào các pallet.

Một góc nhà máy thông minh của Nutifood tại Gia Lai ẢNH: QUANG THUẦN

Một lãnh đạo công ty cho biết toàn nhà máy chỉ có khoảng 100 nhân sự, chia làm 3 ca. Nhân sự chỉ lo khâu vận hành, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, còn mọi thứ đã có dây chuyền sản xuất tự động làm hết. Một nhà máy gần như không khói, sạch và xanh, nhưng quan trọng nhất là nguồn sữa tươi từ trang trại đến lúc đóng thành gói và đưa ra siêu thị, đến tận tay người tiêu dùng đều được bảo quản, cách ly tuyệt đối. Nhà máy này sử dụng gần như toàn bộ nguyên liệu từ nguồn sữa tươi của trang trại Mang Yang, và hiện đang bán khắp cả nước lẫn xuất khẩu đến nhiều quốc gia.

Một "thiên đường bò sữa" mới

Nghiên cứu về tiềm năng phát triển kinh tế của vùng đất Gia Lai, TS Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, nhận định: "Bên cạnh các lợi thế để phát triển hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng số và hạ tầng giao thông; xây dựng trung tâm cảng biển, phát triển năng lượng tái tạo, sự đa dạng về địa hình và khí hậu tại Gia Lai có thể tạo điều kiện để phát triển công nghiệp chế biến dựa trên lợi thế nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, cây công nghiệp, hình thành các "cứ điểm nông - công nghiệp".

Đặc biệt, Gia Lai có cao nguyên ở độ cao trung bình 700 - 800 m so với mực nước biển với khoảng 1 triệu ha đất nông nghiệp rất thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững. Ngoài các vùng chuyên canh cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái, cây dược liệu, Gia Lai hoàn toàn có thể xây dựng được thương hiệu bò sữa với những trang trại chăn nuôi công nghiệp quy mô lớn và đã chứng minh được hiệu quả, tác động làm thay đổi diện mạo những vùng đất hẻo lánh".

Các sản phẩm của Nutifood trở nên quen thuộc với người tiêu dùng ẢNH: QUANG THUẦN

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Gia Lai 2025 diễn ra mới đây, UBND tỉnh đã ký kết và trao 42 biên bản ghi nhớ hợp tác; 27 quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 67 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 119.000 tỉ đồng, trải rộng trên các lĩnh vực then chốt: công nghiệp; nông, lâm nghiệp và chế biến; thương mại, dịch vụ, du lịch; bất động sản; hạ tầng; logistics; năng lượng tái tạo. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, dự án đầu tư mở rộng trang trại bò sữa của Nutifood có vốn đầu tư lớn nhất, lên đến 6.000 tỉ đồng.

Cụ thể, Nutifood sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trang trại bò sữa NutiMilk Gia Lai từ 12.000 con lên 30.000 con, mở rộng diện tích chuồng trại từ 52 ha lên 187 ha, đồng cỏ từ 569 ha lên 1.468 ha. Vùng nguyên liệu trồng cỏ và bắp hợp tác cùng nông dân dự kiến cũng sẽ tăng diện tích từ 1.000 ha lên 2.500 ha, qua đó mang lại sinh kế, thu nhập cho người dân tại địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi cây trồng tại Gia Lai, hướng tới xây dựng Gia Lai thành "thiên đường bò sữa" và trung tâm sản xuất sữa tươi chất lượng cao tại khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, khẳng định: Lãnh đạo tỉnh cam kết và thực hiện nghiêm thủ tục hành chính "5 công khai - 3 đồng hành": Công khai quy hoạch, quỹ đất sạch; công khai thủ tục - thời hạn - tiêu chí; công khai trạng thái hồ sơ trên môi trường số; công khai đầu mối trách nhiệm và đường dây nóng; phấn đấu rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục so với quy định; kiên quyết xử lý nghiêm biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Tỉnh cũng sẽ chuẩn bị tốt "hạ tầng cứng" và "hạ tầng mềm", đẩy nhanh các dự án hạ tầng then chốt, các tuyến cao tốc và hệ thống đường kết nối, nâng cấp sân bay quốc tế, quy hoạch, phát triển các khu - cụm công nghiệp, logistics, cảng nước sâu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo theo đơn đặt hàng doanh nghiệp.

Đông đảo người dân tham quan gian hàng Nutifood tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước ở Hà Nội ẢNH: QUANG THUẦN

"Chúng tôi sẽ kiên quyết thu hút đầu tư có chọn lọc; ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư thật, làm thật vì sự phát triển chung; ưu tiên các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường, sử dụng tiết kiệm đất đai, năng lượng; khuyến khích liên kết vùng, liên kết "doanh nghiệp - hợp tác xã - nông dân - ngân hàng - khoa học" để hình thành chuỗi giá trị bền vững; thúc đẩy mô hình "đầu tư đi cùng trách nhiệm xã hội" gắn với an sinh, văn hóa, môi trường", ông Hồ Quốc Dũng cam kết.

Trước những thời cơ mới đang mở ra, ông Lê Nguyên Hòa, Phó chủ tịch HĐQT Nutifood, chia sẻ: "Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu ôn hòa tại Gia Lai, trang trại bò sữa NutiMilk đã hoạt động ổn định, hiệu quả, năng suất cao và nhà máy hiện đại chỉ cách trang trại khoảng 1 giờ đồng hồ vận chuyển. Nutifood cam kết đồng hành cùng Gia Lai không chỉ trong việc đầu tư sản xuất sữa chất lượng cao, mà còn trong phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống người dân địa phương. Có được sự ủng hộ và đồng hành của chính quyền, chúng tôi quyết tâm, nỗ lực cùng xây dựng thương hiệu bò sữa Gia Lai, đưa nơi đây trở thành trung tâm sữa tươi hàng đầu khu vực".