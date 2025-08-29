4 tỉ USD cam kết đầu tư vào Gia Lai, những 'ông lớn' nào góp mặt?

Con số ấn tượng này không chỉ phản ánh niềm tin của nhà đầu tư mà còn khẳng định tham vọng biến Gia Lai thành "điểm đến chiến lược" của Việt Nam.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã chứng kiến ký kết và trao 42 biên bản ghi nhớ hợp tác, 27 quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 67 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 119.000 tỉ đồng.

Nhiều lĩnh vực như công nghiệp; nông, lâm nghiệp và chế biến; thương mại, dịch vụ, du lịch; bất động sản; hạ tầng; logistics; năng lượng tái tạo đã được các nhà đầu tư quan tâm, cam kết đầu tư thời gian tới.

Những con số trên đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của Gia Lai. Sự đa dạng này cũng phản ánh chiến lược "5 trụ cột tăng trưởng" mà tỉnh Gia Lai đã xác định.



Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao giấy phép đầu tư cho các doanh nghiệp ẢNH: TRẦN HIẾU

Bầu Đức: Gia Lai là cái duyên của cuộc đời tôi

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của hội nghị là chia sẻ của ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - một người con của vùng đất Gia Lai. Từ một xưởng gỗ nhỏ năm 1993 với vài chục công nhân, HAGL đã trở thành công ty tư nhân lớn nhất đầu tư vào Gia Lai.

"Gia Lai là cái duyên của cuộc đời tôi", ông Đức tâm sự. Tại Gia Lai, với hơn 3.000 ha chuối và 300 ha sầu riêng đạt chuẩn GLOBALG.A.P, cùng hệ thống chăn nuôi 500.000 con heo theo mô hình tuần hoàn khép kín, HAGL đang minh chứng cho tiềm năng phát triển bền vững của vùng đất Gia Lai.

Đặc biệt, HAGL cam kết đầu tư thêm 4.000 ha dâu tằm và cà phê từ năm 2025, đồng thời kiến nghị tỉnh Gia Lai tạo điều kiện cho dự án Khu dân cư Phù Đổng trị giá 400 tỉ đồng - một khu phức hợp hiện đại ngay trung tâm Pleiku.

"Với những chính sách thông thoáng, những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư mà chính quyền tỉnh đã và đang thực hiện, tôi tin tưởng rằng Gia Lai là một điểm đến đầy hứa hẹn. Thông điệp tôi muốn gửi gắm không chỉ là lời mời kinh doanh. Đó là lời kêu gọi cùng nhau xây dựng: Hãy đến với Gia Lai, không chỉ để tìm kiếm lợi nhuận, mà còn để cùng chúng tôi kiến tạo nên một vùng đất trù phú, xanh, sạch và đậm đà bản sắc. Với kinh nghiệm hơn 30 năm phát triển, HAGL luôn sẵn lòng hợp tác, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và đồng hành cùng quý vị trong mọi dự án, từ những bước đầu tiên cho đến khi gặt hái thành công", ông Đoàn Nguyên Đức chân thành nói.

Góc nhìn đột phá nhất đến từ ông Bùi Anh Tú - Giám đốc Công nghệ Tập đoàn FPT. Sau khi Gia Lai sáp nhập với Bình Định, tạo thành tỉnh mới có quy mô hơn 3,5 triệu dân và diện tích 21.000 km². Theo ông Tú, với bức tranh "biển - đồng bằng - cao nguyên" và hệ thống hạ tầng đa phương thức, Gia Lai hoàn toàn có thể đạt tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm, GRDP bình quân đầu người 6.300 - 6.500 USD vào năm 2030.

FPT đề xuất 5 định hướng đột phá cho Gia Lai: Thiết lập Khu đổi mới sáng tạo tại Quy Nhơn, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ, đầu tư nền tảng AI-IoT-BigData, thành lập Quỹ Khoa học công nghệ địa phương và triển khai "công dân số thông minh toàn diện".

"Gia Lai không chỉ là vùng cao nguyên rộng lớn mà cần trở thành trung tâm trí tuệ, công nghệ của dải miền Trung - Tây nguyên", ông Tú khẳng định.

Các nhà đầu tư cũng cam kết đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng vào Gia Lai ẢNH: TRẦN HIẾU

Khó khăn của doanh nghiệp là trách nhiệm của chính quyền

Tại hội nghị, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học như tiến sĩ Trần Du Lịch, PGS-TS Trần Đình Thiên - thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng - cũng có những ý kiến xác đáng, sắc sảo về tiềm năng, cơ hội của Gia Lai, đặc biệt là sau khi sáp nhập hai tỉnh Gia Lai - Bình Định.

Theo các chuyên gia này, nằm ở vị trí trung tâm các trục đông - tây, bắc - nam, Gia Lai là cầu nối tự nhiên giữa duyên hải miền Trung, Tây nguyên và các nước Lào, Campuchia. Với 130 km bờ biển, 80 km đường biên giới, cùng hệ sinh thái đa dạng và tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, Gia Lai xứng đáng được gọi là "Việt Nam thu nhỏ".

Chính những lợi thế đó đã tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với nhà đầu tư. Các dự án năng lượng tái tạo, với 4.332 MW công suất, đặc biệt được kỳ vọng sẽ biến Gia Lai thành trung tâm năng lượng công nghệ cao của khu vực. Con số 119.000 tỉ đồng không chỉ là số liệu thống kê mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Gia Lai trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Để đảm bảo các dự án được triển khai hiệu quả, tỉnh Gia Lai đã thành lập Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư do lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai trực tiếp chỉ đạo. Mỗi dự án sẽ có một đầu mối cấp tỉnh chịu trách nhiệm xuyên suốt, từ ý tưởng đến triển khai.

Đặc biệt, cam kết "đồng hành từ ý tưởng đến chuẩn bị, triển khai" cùng với việc công khai quy hoạch, quỹ đất sạch và thủ tục trên môi trường số sẽ tạo nên môi trường đầu tư thật sự minh bạch.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm các gian hàng trưng bày tại hội nghị ẢNH: TRẦN HIẾU

Tại hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, khẳng định: "Mỗi khó khăn của doanh nghiệp là trách nhiệm của chính quyền tỉnh Gia Lai". Cam kết này không chỉ là lời nói suông khi tỉnh đã thiết lập cơ chế "6 rõ" và thủ tục hành chính "5 công khai - 3 đồng hành", hướng tới rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục.