Hai năm sau vụ tử nạn của 3 thành viên HAGL: Dây dưa việc thi hành án

Tòa tuyên gì về các mức bồi thường cho người thân các thành viên xấu số của HAGL?

Vụ tai nạn làm 3 thành viên CLB HAGL tử vong xảy ra vào chiều 12.8.2023. Như Thanh Niên trước đây đã thông tin, thời điểm này tài xế Đinh Tiến Bình (trú tại H.Chư Pưh, Gia Lai) theo điều động của Công ty TNHH MTV Đại Thắng (Gia Lai), lái xe tải BS 81H-027.60 (thuộc sở hữu của Công ty đầu tư tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín cho Công ty TNHH MTV Đại Thắng thuê) chở đá lưu thông trên tuyến QL14, hướng H.Chư Pưh đi TP.Pleiku.

Khi đến thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, H.Chư Pưh, Bình điều khiển xe từ làn đường bên phải sang phần đường bên trái để vượt ô tô con BS 81A-004.70 của CLB HAGL đang lưu thông phía trước cùng chiều.

Do vượt xe không đảm bảo an toàn, xử lý kém, nên xe tải đã tông vào đuôi ô tô con làm xe này mất kiểm soát quay ngang. Tiếp đó, xe tải do Bình điều khiển tiếp tục tông vào thân xe, đẩy xe con sang làn đường bên trái và tông vào ô tô tải chạy chiều ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người trên ô tô con là ông Dương Minh Ninh (48 tuổi, trợ lý HLV), bác sĩ Đào Trọng Trí (31 tuổi), cầu thủ Paollo Oliveira (27 tuổi, quốc tịch Bồ Đào Nha) tử vong tại chỗ. Tài xế xe con là ông Nguyễn Tú Sinh bị thương nặng, tổn hại sức khỏe 44%.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của 3 thành viên của CLB bóng đá HAGL ẢNH: TRẦN HIẾU

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Trần Văn Tín, đại diện Công ty TNHH MTV Đại Thắng, nói rằng công ty chỉ bồi thường cho bị hại theo gói bảo hiểm xe đã mua, ngoài ra không có trách nhiệm gì khác.

Ông Tín cho rằng tài xế Bình là lao động của công ty, trực tiếp điều khiển xe gây tai nạn thì phải tự chịu trách nhiệm liên quan.

Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa khẳng định tài xế Bình là người lái xe thuê chứ không phải người thuê xe. Luật quy định rõ chủ sở hữu của xe gây tai nạn có trách nhiệm trực tiếp bồi thường cho bị hại, sau đó lái xe bồi thường cho chủ xe nếu có yêu cầu.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Đinh Tiến Bình 10 năm tù giam về tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ, buộc Công ty TNHH Đại Thắng bồi thường cho ông Đào Văn Long (thân nhân của anh Đào Trọng Trí) 164 triệu đồng, bà Dương Thị Ngọc Bích (vợ ông Dương Minh Ninh) 158,3 triệu đồng và cấp dưỡng cho cháu Dương Minh Huy (con ông Dương Minh Ninh) mỗi tháng 3,86 triệu đồng cho tới khi đủ 18 tuổi kể từ ngày 12.8.2023; bồi thường cho gia đình anh Paollo Oliveira 420 triệu đồng, ông Nguyễn Tú Sinh 78,8 triệu đồng; bồi thường chiếc ô tô của CLB HAGL 212 triệu đồng.

Xót xa tiếng lòng: Gia đình quá đau đớn và mệt mỏi!

Thế nhưng đến nay, đã gần 2 năm trôi qua, bản án vẫn chưa được thi hành dứt điểm. Số tiền hơn 158 triệu đồng cùng tiền cấp dưỡng hàng tháng nuôi cháu Dương Minh Huy vẫn chưa thể đến tay người đại diện là chị Dương Thị Ngọc Bích. Số tiền này là không hề nhỏ, trong khi chị Bích phải một mình đi làm nuôi 2 con ăn học.

Mới đây, sau thời gian chờ đợi mỏi mòn về việc thực thi bản án, ngày 24.4.2025, chị Bích đã có đơn yêu cầu thi hành án gửi đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, yêu cầu Công ty TNHH MTV Đại Thắng thi hành án 2 nội dung trên.

Đến ngày 29.4, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, ông Đào Trọng Giáp đã ra quyết định: Cho thi hành án đối với Công ty TNHH MTV Đại Thắng với số tiền 158,3 triệu đồng với người được thi hành án là bà Dương Thị Ngọc Bích. Quyết định này cũng nêu rõ: "Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hợp lệ quyết định này".

Còn số tiền cấp dưỡng cho cháu Dương Minh Huy thì vẫn chưa được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đề cập.

Trao đổi với PV Thanh Niên vào sáng 11.5, chị Dương Thị Ngọc Bích cho biết: "Nỗi đau vợ mất chồng, con mất cha… thực sự là một sự mất mát, một cú sốc lớn mà không thể nào diễn tả nổi. Chuyện này không thể đem tiền bạc ra mà đánh đổi được. Tuy nhiên, chúng tôi luôn mong chờ cơ quan thực thi luật pháp thực hiện nghiêm minh và có câu trả lời thỏa đáng cho gia đình chúng tôi. Thực sự chúng tôi đã quá đau đớn và mệt mỏi rồi".