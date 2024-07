Tòa tuyên 10 năm tù: HAGL mong lái xe gây tai nạn cải tạo tốt

L ÁI XE CỦA ĐỘI BÓNG NÓI GÌ ?

Trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, 3 thành viên CLB HAGL tử nạn gồm: HLV Dương Minh Ninh (49 tuổi, trú P.Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai), cầu thủ Paollo Madeira Oliveira (28 tuổi, quốc tịch Brazil) và bác sĩ Đào Trọng Trí (32 tuổi, trú TT.Chư Sê, H.Chư Sê, Gia Lai). Lái xe Nguyễn Tú Sinh (58 tuổi) chở 3 thành viên nói trên, bị thương tích nặng với kết quả giám định 44%.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 40 ngày 12.8.2023, bị cáo Đinh Tiến Bình (lái xe của Công ty TNHH MTV Đại Thắng, có trụ sở tại Gia Lai) điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 81H-027.60, chở đá xây dựng từ mỏ đá Trang Đức tại địa chỉ thôn Lũh Yố, xã Ia Hrú, H.Chư Pưh, lưu thông trên QL14, theo hướng từ H.Chư Pưh đi TP.Pleiku. Khi lưu thông đến Km 1646+500 thuộc địa phận thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, H.Chư Pưh, bị cáo Bình điều khiển xe từ làn đường bên phải sang phần đường bên trái để vượt ô tô biển kiểm soát 81A-004.70 do ông Nguyễn Tú Sinh điều khiển đang đi trước cùng chiều (trên xe có 3 thành viên CLB HAGL).

Bị cáo Đinh Tiến Bình bị tuyên án 10 năm tù TRẦN HIẾU

Khi xe tải do Bình điều khiển đang đi bên trái phía sau xe của HAGL, Bình phát hiện phía trước làn đường ngược chiều có ô tô đang di chuyển theo hướng ngược lại nên đã điều khiển xe về lại phần đường bên phải. Đầu ô tô tải của Bình đã đâm vào phần đuôi bên trái của ô tô CLB HAGL làm xe này mất kiểm soát quay ngang xe. Bình tiếp tục đánh lái sang bên trái và đâm vào thân xe bên trái xe HAGL, đẩy ô tô này đi tiếp sang làn đường bên trái và đâm vào ô tô tải biển kiểm soát 47C-263.06, do ông Nguyễn Tấn Xôn đang điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Ông Xôn đã đạp phanh nhưng do quán tính nên xe không thể dừng lại mà đâm vào thân xe bên phải của ô tô chở các thành viên CLB HAGL khiến xe này bị chèn ép giữa 2 ô tô tải, dẫn đến hậu quả thương tâm.

HAGL MONG NGƯỜI GÂY RA TAI NẠN CẢI TẠO TỐT

Tại phiên tòa, tài xế Nguyễn Tú Sinh cho biết đã lái xe đúng phần đường với tốc độ dưới 60 km/giờ theo quy định của đoạn đường. Còn người gây ra vụ tai nạn đã khai, trước thời điểm xảy ra sự cố, đã xin vượt ô tô của CLB HAGL đang chạy cùng chiều ở giữa làn phía trước nhưng do xe tải chở đá nặng nên không thể vượt nhanh được. "Bị cáo ý thức được lỗi lầm do mình gây ra là không lấy gì bù đắp nổi. Chỉ một chút sai sót đã để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng. Bị cáo cúi đầu tạ tội những gia đình có người thân tử vong, thiệt hại trong vụ tai nạn", bị cáo Bình nói, trước khi tòa tuyên án lái xe này bị phạt tù 10 năm. Tòa cũng buộc Công ty TNHH MTV Đại Thắng bồi thường cho gia đình bác sĩ Đào Trọng Trí 151 triệu đồng, gia đình HLV Dương Minh Ninh hơn 168 triệu đồng; bồi thường cho gia đình cầu thủ Paollo hơn 420 triệu đồng, ông Nguyễn Tú Sinh hơn 78 triệu đồng và bồi thường thiệt hại ô tô của CLB HAGL 212 triệu đồng.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo của CLB HAGL cho biết: "Đây là một sự việc rất buồn, là mất mát lớn đối với những gia đình có người bị nạn, với đội bóng, người hâm mộ… và cả gia đình lái xe Bình. Sai sót trong tích tắc mà dẫn đến tai họa lớn. Chúng tôi mong ông Bình cải tạo tốt để sớm về với gia đình vì chúng tôi biết hoàn cảnh gia đình ông cũng rất khó khăn…".