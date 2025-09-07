Seoul phản ứng việc Mỹ công bố video vụ bắt giữ hàng trăm người Hàn Quốc

Các quan chức phụ trách di trú Mỹ hôm 4.9 đã đột kích một nhà máy sản xuất pin ô tô của công ty Hyundai Motor tại khu Ellabell ở ngoại ô thành phố Savannah thuộc bang Georgia (Mỹ), bắt giữ khoảng 475 công nhân tại nhà máy, trong đó có hơn 300 người Hàn Quốc, theo Reuters.

Hình ảnh từ video do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ cung cấp tại nhà máy của Hyundai Motor ở khu Ellabell thuộc bang Georgia (Mỹ) ngày 4.9 Ảnh: AP

Sau đó, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) công bố video, ảnh chụp cảnh các công nhân bị còng tay, thắt lưng và mắt cá chân khi lên xe buýt sau cuộc đột kích, có sự tham gia của trực thăng và xe bọc thép.

Video và hình ảnh về cuộc đột kích cho thấy hàng trăm công nhân đứng trước một tòa nhà, với một số mặc áo khoác vàng có in chữ "Hyundai" hoặc "LG CNS". Hai công nhân đã trốn trong ao trước khi bị bắt.

Vào cuối ngày 6.9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Yoon-joo đã trao đổi qua điện thoại với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Allison Hooker rằng rất đáng tiếc khi vụ việc "xảy ra vào thời điểm quan trọng, khi đà tin tưởng và hợp tác giữa hai nhà lãnh đạo, được tạo dựng thông qua hội nghị thượng đỉnh đầu tiên, cần phải được duy trì".

Ông Park cũng yêu cầu ông Hooker đảm bảo một giải pháp công bằng và nhanh chóng cho vấn đề nói trên. "Các hoạt động kinh tế của các công ty chúng tôi đã đầu tư vào Mỹ cũng như quyền và lợi ích của công dân chúng tôi không nên bị xâm phạm một cách bất công trong quá trình thực thi pháp luật của Mỹ", ông Park nhấn mạnh.

Vụ bắt giữ hàng trăm người Hàn Quốc ở Mỹ có nguy cơ làm tổn hại đến mối quan hệ giữa Washington và Seoul khi hai bên đang cố gắng thu hẹp bất đồng và hoàn tất một thỏa thuận thương mại sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng vào ngày 25.8, theo Reuters.

Khi được hỏi về cuộc đột kích, ông Trump ngày 5.9 trả lời: "Tôi cho rằng họ là những người nhập cư bất hợp pháp và ICE chỉ đang làm nhiệm vụ của mình".

Trong cuộc họp báo hôm 6.9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho hay Tổng thống Lee đã ra lệnh phản ứng nhanh chóng và toàn diện đối với vụ bắt giữ hàng trăm công dân nước này tại Mỹ. Ngoại trưởng Cho cho biết thêm ông có thể đến Washington để gặp gỡ các quan chức nếu cần.

LG Energy Solution, công ty đang hợp tác với Hyundai để xây dựng nhà máy nói trên, thông báo công ty đã yêu cầu nhân viên trở về sau các chuyến công tác tại Mỹ, đồng thời tạm dừng các chuyến công tác đến Mỹ, ngoại trừ các cuộc gặp với khách hàng.

Hyundai Motor thì tuyên bố công ty sẽ điều tra các nhà cung cấp và nhà thầu phụ của mình để đảm bảo họ tuân thủ các quy định.