Ông Trump dọa áp thuế 200% đối với Trung Quốc

"Họ phải cung cấp cho chúng tôi nam châm", nếu không "chúng tôi phải áp thuế 200% hoặc điều tương tự", theo Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 25.8 Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Tổng thống Trump thừa nhận rằng mức thuế cao như thế sẽ đồng nghĩa với sự sụp đổ trong thương mại song phương, theo tờ South China Morning Post. "Chúng tôi có một thứ mạnh mẽ hơn nhiều, đó là thuế quan. Nếu chúng tôi muốn áp thuế 100%, 200%, chúng tôi sẽ không làm ăn với Trung Quốc", ông Trump nói.

"Và các bạn biết đấy, điều đó cũng ổn thôi, nếu chúng tôi phải làm thế. Nhưng trong trường hợp nam châm, chúng tôi có quyền lực to lớn đối với họ, và họ cũng có quyền lực nhất định đối với chúng tôi. Chúng tôi có những lá bài mạnh mẽ, nhưng tôi không muốn sử dụng những lá bài đó. Nếu tôi chơi những lá bài đó, Trung Quốc sẽ bị hủy diệt", ông Trump nói với các phóng viên mà không giải thích thêm.

Phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump trái ngược hoàn toàn với quan điểm thân thiện trước đây của ông về mối quan hệ với Trung Quốc, khi ông đã gia hạn lệnh tạm dừng tăng thuế quan mới đối với Trung Quốc thêm 90 ngày trong tháng này, theo tờ South China Morning Post.

Trung Quốc ngày càng nhạy cảm về đất hiếm và việc kiểm soát nguồn cung khoáng sản này, khi đã bổ sung một số mặt hàng đất hiếm và nam châm vào danh sách hạn chế xuất khẩu vào tháng 4 để trả đũa việc Mỹ tăng thuế, theo Reuters.

Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal ngày 25.8 dẫn một nguồn thạo tin cho hay nhà đàm phán cấp cao của Trung Quốc Lý Thành Cương sẽ đến Washington D.C trong tuần này để đàm phán thương mại với Mỹ. Theo nguồn tin, ông Lý, trợ lý hàng đầu của Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, sẽ gặp Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và các quan chức cấp cao tại Bộ Tài chính Mỹ.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với phát ngôn trên của ông Trump cũng như thông tin ông Lý sẽ đến Washington D.C.