Bắc Kinh lên tiếng sau khi ông Trump nói Trung Quốc hứa không tấn công Đài Loan

Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh ngày 18.8, khi được hỏi về phát ngôn trên của ông Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc, theo Reuters. "Vấn đề Đài Loan hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, và cách giải quyết vấn đề Đài Loan là vấn đề của người Trung Quốc", bà Mao nhấn mạnh.

Bà Mao nói tiếp: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để hướng tới viễn cảnh thống nhất hòa bình. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai hay bất kỳ thế lực nào chia cắt Đài Loan khỏi Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka (Nhật Bản) vào ngày 29.6.2019 Ảnh: Reuters

Trước đó, Reuters ngày 16.8 đưa tin Tổng thống Trump tiết lộ Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết sẽ không có hành động quân sự nhắm vào Đài Loan cho đến lúc ông Trump kết thúc nhiệm kỳ. "Ông Tập Cận Bình đã nói với tôi rằng ông ấy sẽ không làm điều đó khi tôi còn là tổng thống. Tôi đã đáp lại rằng tôi rất trân trọng điều đó", ông Trump nói trong buổi phỏng vấn với Fox News ngày 15.8. Nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump dự kiến kết thúc vào tháng 1.2029.

Đáp lại phát ngôn của ông Trump, Cơ quan Đối ngoại Đài Loan hôm 17.8 cho hay họ "luôn theo dõi chặt chẽ tương tác giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc". Cơ quan Đối ngoại Đài Loan nhấn mạnh Đài Loan sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia có "lợi ích đáng kể" ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.