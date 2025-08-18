Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bắc Kinh lên tiếng sau khi ông Trump nói Trung Quốc hứa không tấn công Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
18/08/2025 16:42 GMT+7

Bắc Kinh hôm nay 18.8 đã có phản ứng về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với ông rằng Trung Quốc sẽ không tấn công Đài Loan khi ông Trump còn tại nhiệm.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh ngày 18.8, khi được hỏi về phát ngôn trên của ông Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc, theo Reuters. "Vấn đề Đài Loan hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, và cách giải quyết vấn đề Đài Loan là vấn đề của người Trung Quốc", bà Mao nhấn mạnh.

Bà Mao nói tiếp: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để hướng tới viễn cảnh thống nhất hòa bình. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai hay bất kỳ thế lực nào chia cắt Đài Loan khỏi Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào".

Bắc Kinh lên tiếng sau khi ông Trump nói Trung Quốc hứa không tấn công Đài Loan - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka (Nhật Bản) vào ngày 29.6.2019

Ảnh: Reuters

Trước đó, Reuters ngày 16.8 đưa tin Tổng thống Trump tiết lộ Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết sẽ không có hành động quân sự nhắm vào Đài Loan cho đến lúc ông Trump kết thúc nhiệm kỳ. "Ông Tập Cận Bình đã nói với tôi rằng ông ấy sẽ không làm điều đó khi tôi còn là tổng thống. Tôi đã đáp lại rằng tôi rất trân trọng điều đó", ông Trump nói trong buổi phỏng vấn với Fox News ngày 15.8. Nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump dự kiến kết thúc vào tháng 1.2029.

Đáp lại phát ngôn của ông Trump, Cơ quan Đối ngoại Đài Loan hôm 17.8 cho hay họ "luôn theo dõi chặt chẽ tương tác giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc". Cơ quan Đối ngoại Đài Loan nhấn mạnh Đài Loan sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia có "lợi ích đáng kể" ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.

Tin liên quan

Tổng thống Trump nói Trung Quốc hứa không tấn công Đài Loan khi ông tại nhiệm

Tổng thống Trump nói Trung Quốc hứa không tấn công Đài Loan khi ông tại nhiệm

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15.8 nói rằng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra những lập trường về vấn đề đảo Đài Loan khi hai nhà lãnh đạo có cuộc trao đổi song phương.

Đài Loan phát triển 'sát thủ diệt tàu sân bay' mới

Trung Quốc phản ứng mạnh sau phát ngôn của Tổng thống Philippines liên quan Đài Loan

Khám phá thêm chủ đề

Trump tập cận bình trung quốc Đài Loan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận