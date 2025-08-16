Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Trump nói Trung Quốc hứa không tấn công Đài Loan khi ông tại nhiệm

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
16/08/2025 14:41 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15.8 nói rằng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra những lập trường về vấn đề đảo Đài Loan khi hai nhà lãnh đạo có cuộc trao đổi song phương.

Hãng tin Reuters ngày 16.8 cho biết Tổng thống Trump tiết lộ Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết sẽ không có hành động quân sự nhằm vào Đài Loan cho đến lúc ông Trump kết thúc nhiệm kỳ.

"Ông Tập Cận Bình đã nói với tôi rằng ông ấy sẽ không làm điều đó khi tôi còn là tổng thống. Tôi đã đáp lại rằng tôi rất trân trọng điều đó", ông Trump nói trong buổi phỏng vấn với Đài Fox News ngày 15.8.

Tổng thống Trump: Trung Quốc sẽ không tấn công Đài Loan khi tôi còn tại nhiệm - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên khi đang trên chuyên cơ Không lực Một ngày 15.8

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ cũng cho biết Chủ tịch Tập nhấn mạnh rằng bản thân ông và Trung Quốc đều "rất kiên nhẫn".

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump nhắc đến các cuộc trao đổi riêng với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Hồi tháng 6, hai bên đã có cuộc điện đàm chính thức đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump.

Trước đó vào tháng 4, chủ nhân Nhà Trắng cũng nói rằng ông Tập từng gọi cho mình, nhưng không tiết lộ thời điểm cụ thể.

Trung Quốc chưa có phản ứng sau phát ngôn của ông Trump. Trong ngày 15.8, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington khẳng định vấn đề Đài Loan là "quan trọng và nhạy cảm nhất" trong quan hệ song phương Mỹ - Trung.

Trung Quốc tập trận lớn quanh Đài Loan, Mỹ quan ngại

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẽ thống nhất, không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực nếu cần.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Lưu Bằng Vũ nhấn mạnh Mỹ cần tuân thủ nguyên tắc "Một Trung Quốc" và 3 thông cáo chung Mỹ - Trung, đồng thời "xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng" nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.

Mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, Mỹ vẫn là đối tác quốc tế quan trọng và cũng là bên cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo này.

Trump trung quốc tập cận bình Đài Loan tổng thống mỹ một Trung Quốc
Xem thêm bình luận