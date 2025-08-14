Trung Quốc, Mỹ tranh cãi vụ tàu chiến gần bãi cạn Scarborough

Tân Hoa xã ngày 13.8 dẫn lời ông Hà Thiết Thành, người phát ngôn hải lực Chiến khu Nam bộ của quân đội Trung Quốc cho biết nước này đã "xua đuổi" tàu khu trục USS Higgins của Mỹ gần đảo Hoàng Nham, tên Trung Quốc gọi bãi cạn Scarborough trên Biển Đông, vào cùng ngày.

Ông Hà nói rằng chiến khu đã bố trí lực lượng theo dõi, cảnh báo và "trục xuất" tàu chiến Mỹ ra khỏi khu vực.

Tàu khu trục USS Higgins của Mỹ tại Biển Đông ngày 13.8 ẢNH: PCG

Đáp lại, Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, phụ trách khu vực Tây Thái Bình Dương, nói rằng "tuyên bố của Trung Quốc về nhiệm vụ này là sai sự thật", đồng thời nhấn mạnh tàu Higgins đã thực hiện quyền tự do di chuyển gần bãi cạn Scarborough theo luật pháp quốc tế. Theo Reuters, phía Mỹ nói rằng chiến dịch phản ánh cam kết của nước này trong việc duy trì tự do hàng hải và sử dụng hợp pháp vùng biển.

"Mỹ đang bảo vệ quyền bay, đi tàu và hoạt động ở bất cứ đâu luật quốc tế cho phép, như tàu USS Higgins đã làm ở đây. Không có gì do Trung Quốc nói sẽ cản trở chúng tôi", Hạm đội 7 Mỹ tuyên bố.

Cùng ngày, Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) cáo buộc một tiêm kích Trung Quốc đã ngăn chặn máy bay Philippines chở đoàn nhà báo trong chuyến bay tuần tra phía trên bãi cạn Scarborough.

Theo Reuters, một phóng viên của hãng này có mặt trên chuyến bay của PCG đã chứng kiến tiêm kích Trung Quốc áp sát chiếc máy bay cánh quạt Cessna Caravan của Philippines. Người phát ngôn PCG Jay Tarriela nói có thời điểm, máy bay Trung Quốc chỉ bay cách máy bay PCG 61 mét khi nó vòng ra phía sau, lên trên và bay song song. Ông Tarriela còn nói rằng 2 tàu chiến Mỹ gồm tàu khu trục USS Higgins và tàu tác chiến cận bờ USS Cincinnati đã xuất hiện ở khu vực cách bãi cạn Scarborough khoảng 30 hải lý.

Màn giáp mặt giữa máy bay Trung Quốc và Philippines kéo dài khoảng 20 phút và một trong 2 tàu chiến Trung Quốc bên dưới được cho là có mặt tại thời điểm đó đã liên lạc vô tuyến yêu cầu máy bay Philippines rời khỏi khu vực ngay lập tức.

Trung Quốc chưa bình luận về những thông tin trên.

Các vụ việc trên xảy ra không lâu sau khi tàu chiến và tàu hải cảnh của Trung Quốc va chạm nhau gần bãi cạn Scarborough hôm 11.8.

Tờ The Inquirer dẫn thông báo từ PCG cho hay tàu của Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (CCG) đã va chạm với một tàu hải quân Trung Quốc tại khu vực gần bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.

Tàu chiến Trung Quốc (trái) va chạm với tàu hải cảnh Trung Quốc (phải) khi đuổi theo tàu Philippines gần bãi cạn Scarborough ngày 11.8 ẢNH: PCG/AP

Bãi cạn Scarborough từng do Philippines kiểm soát nhưng Trung Quốc kiểm soát từ năm 2012. Kể từ đó đến nay, hai bên liên tục căng thẳng xung quanh bãi cạn này.