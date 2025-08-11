Tàu hải cảnh và tàu chiến Trung Quốc va chạm ở Biển Đông?

Vụ va chạm giữa hai tàu Trung Quốc nói trên xảy ra gần bãi cạn tranh chấp Scarborough ở Biển Đông khi tàu tuần duyên Philippines đang hộ tống các tàu cứu trợ cho ngư dân trong khu vực vào sáng nay 11.8, theo AFP dẫn lời phát ngôn viên Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) Jay Tarriela.

Đoạn video do PCG công bố cho thấy một tàu hải cảnh thuộc Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (CCG) và một tàu lớn hơn mang số hiệu 164 đã va chạm với nhau, gây ra một tiếng động lớn.

Ảnh từ video do Lực lượng Tuần duyên Philippines quay vào ngày 11.8 cho thấy vụ va chạm giữa một tàu hải quân Trung Quốc (trái) và một tàu hải cảnh Trung Quốc (phải), được nhìn từ một tàu cá Philippines gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông Ảnh: AFP

"Tàu CCG 3104 đang truy đuổi tàu BRP Suluan (của PCG) với tốc độ cao, đã thực hiện một động tác nguy hiểm từ mạn phải của tàu (Philippines), dẫn đến va chạm với tàu chiến của Hải quân PLA (Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc). Vụ va chạm đã gây ra thiệt hại đáng kể cho phần mũi tàu của CCG 3104, khiến tàu không thể ra khơi được", ông Tarriela nói.

"Sau vụ va chạm, PCG đã ngay lập tức đề nghị hỗ trợ, bao gồm hỗ trợ cứu hộ người rơi xuống biển và hỗ trợ y tế cho bất kỳ thành viên thủy thủ đoàn CCG nào bị thương", ông Tarriela nói thêm. Tuy nhiên, ông Tarriela cho hay Trung Quốc đã không phản hồi đề nghị hỗ trợ của Philippines, theo Đài GMA News.

Ông Tarriela còn nói trước khi vụ va chạm giữa hai tàu Trung Quốc xảy ra, một tàu Trung Quốc đã phun vòi rồng vào tàu BRP Suluan của Philippines, thủy thủ đoàn PCG đã giúp tàu tránh được.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ va chạm tàu cũng như cáo buộc mới từ PCG, theo AFP.

Tuy nhiên, Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc hôm nay tuyên bố họ đã thực hiện các biện pháp cần thiết để "trục xuất" các tàu Philippines khỏi vùng biển xung quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, theo Reuters. CCG còn tuyên bố họ đã theo dõi và chặn các tàu Philippines sau khi các tàu Philippines phớt lờ cảnh báo, và buộc các tàu Philippines rời khỏi vùng biển trong một hoạt động mà CCG cho là "chuyên nghiệp, chuẩn mực và hợp pháp".

Trung Quốc kiểm soát bãi cạn Scarborough ở Biển Đông từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng giữa tàu hai bên hồi năm 2012. Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km, theo AFP.