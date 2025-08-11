Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tàu hải cảnh và tàu chiến Trung Quốc va chạm ở Biển Đông?

Văn Khoa
Văn Khoa
11/08/2025 14:24 GMT+7

Lực lượng Tuần duyên Philippines hôm nay 11.8 cho hay tàu hải cảnh Trung Quốc đã va chạm với một tàu chiến của Hải quân Trung Quốc khi đang truy đuổi tàu tuần duyên Philippines ở Biển Đông, theo AFP.

Vụ va chạm giữa hai tàu Trung Quốc nói trên xảy ra gần bãi cạn tranh chấp Scarborough ở Biển Đông khi tàu tuần duyên Philippines đang hộ tống các tàu cứu trợ cho ngư dân trong khu vực vào sáng nay 11.8, theo AFP dẫn lời phát ngôn viên Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) Jay Tarriela.

Đoạn video do PCG công bố cho thấy một tàu hải cảnh thuộc Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc (CCG) và một tàu lớn hơn mang số hiệu 164 đã va chạm với nhau, gây ra một tiếng động lớn.

Tàu hải cảnh đụng tàu hải quân Trung Quốc lúc truy đuổi tàu Philippines ở Biển Đông? - Ảnh 1.

Ảnh từ video do Lực lượng Tuần duyên Philippines quay vào ngày 11.8 cho thấy vụ va chạm giữa một tàu hải quân Trung Quốc (trái) và một tàu hải cảnh Trung Quốc (phải), được nhìn từ một tàu cá Philippines gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

Ảnh: AFP

"Tàu CCG 3104 đang truy đuổi tàu BRP Suluan (của PCG) với tốc độ cao, đã thực hiện một động tác nguy hiểm từ mạn phải của tàu (Philippines), dẫn đến va chạm với tàu chiến của Hải quân PLA (Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc). Vụ va chạm đã gây ra thiệt hại đáng kể cho phần mũi tàu của CCG 3104, khiến tàu không thể ra khơi được", ông Tarriela nói.

"Sau vụ va chạm, PCG đã ngay lập tức đề nghị hỗ trợ, bao gồm hỗ trợ cứu hộ người rơi xuống biển và hỗ trợ y tế cho bất kỳ thành viên thủy thủ đoàn CCG nào bị thương", ông Tarriela nói thêm. Tuy nhiên, ông Tarriela cho hay Trung Quốc đã không phản hồi đề nghị hỗ trợ của Philippines, theo Đài GMA News.

Ông Tarriela còn nói trước khi vụ va chạm giữa hai tàu Trung Quốc xảy ra, một tàu Trung Quốc đã phun vòi rồng vào tàu BRP Suluan của Philippines, thủy thủ đoàn PCG đã giúp tàu tránh được.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ va chạm tàu cũng như cáo buộc mới từ PCG, theo AFP.

Tuy nhiên, Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc hôm nay tuyên bố họ đã thực hiện các biện pháp cần thiết để "trục xuất" các tàu Philippines khỏi vùng biển xung quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, theo Reuters. CCG còn tuyên bố họ đã theo dõi và chặn các tàu Philippines sau khi các tàu Philippines phớt lờ cảnh báo, và buộc các tàu Philippines rời khỏi vùng biển trong một hoạt động mà CCG cho là "chuyên nghiệp, chuẩn mực và hợp pháp".

Trung Quốc kiểm soát bãi cạn Scarborough ở Biển Đông từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng giữa tàu hai bên hồi năm 2012. Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km, theo AFP.

Tin liên quan

Tàu Đài Loan và tàu Trung Quốc đối đầu căng thẳng 22 giờ ở Biển Đông?

Tàu Đài Loan và tàu Trung Quốc đối đầu căng thẳng 22 giờ ở Biển Đông?

Tàu tuần duyên Đài Loan và tàu hải cảnh của Trung Quốc đại lục đã có cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài 22 giờ gần quần đảo Đông Sa (Pratas) ở Biển Đông vào cuối tuần trước, theo South China Morning Post.

Quân đội Trung Quốc điều lực lượng đến bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

Tàu hải quân Philippines, Trung Quốc đối đầu gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

Khám phá thêm chủ đề

Biển Đông tảu hải cảnh Scarborough Philippines trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận