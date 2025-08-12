Trung Quốc bất ngờ công bố hình ảnh hiếm về tên lửa hành trình DF-100

hình ảnhĐoạn phim mới nhất về tên lửa DF-100 kéo dài khoảng 2 phút, nằm trong tập cuối cùng của bộ phim tài liệu về Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) được phát sóng gần đây.

Đoạn phim trên đánh dấu một trong số ít lần tên lửa này xuất hiện trước công chúng kể từ khi ra mắt năm 2019. Trong những lần xuất hiện trước, tên lửa đã bị che khuất trên bệ phóng, gây khó khăn cho việc phân tích các thông số kỹ thuật và mô hình vận hành.

CCTV chiếu cảnh tên lửa DF-100 trong một phần của loạt phim tài liệu Ảnh: CCTV

Chương trình này nằm trong số các hoạt động kỷ niệm 98 năm thành lập PLA, theo South China Morning Post ngày 12.8. Quân đội Giải phóng Nhân dân dự kiến sẽ tiến hành một cuộc diễu binh lớn ở Bắc Kinh vào ngày 3.9 tới để kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Trung Quốc trước Nhật Bản trong Thế chiến 2 và chiến thắng quốc tế trước chủ nghĩa phát xít.

Trong đoạn phim, một lữ đoàn tên lửa đang tiến hành huấn luyện thiết lập đường dây liên lạc vào rạng sáng. Kịch bản yêu cầu đơn vị phải nhanh chóng thiết lập một đường liên lạc hữu tuyến trước khi phóng tên lửa trong bối cảnh lực lượng địch cố gắng gây nhiễu.

"Chúng tôi phải trực chiến trong thời gian dài. Đôi khi chúng tôi không thể ngủ ngon giấc trong nhiều ngày. Mục tiêu của chúng tôi là di động, và vị trí của chúng tôi cũng vậy", Trung tá Zhang Guodong, phó chỉ huy lữ đoàn nêu trên, nói với CCTV.

Trước khi phóng tên lửa, đoạn phim đã chiếu cảnh thành thị - một sự thay đổi hiếm hoi so với các địa điểm sa mạc xa xôi thường được sử dụng để thử vũ khí.

Ông Yun Sun, Giám đốc chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson (Mỹ), nhận định: "Bối cảnh đô thị rõ ràng nhằm mục đích minh họa tính linh hoạt và cơ động của khả năng phóng DF-100. Nếu nó có thể được phóng gần khu vực đô thị, đối phương sẽ khó định vị, nhận dạng, nhắm mục tiêu và tiêu diệt nó hơn".

Ngoài ra, từ đoạn phim được PLA công bố, tên lửa DF-100 dường như có đầu đạn hình nón sắc nhọn để hỗ trợ khả năng xuyên phá siêu thanh và cánh đuôi lớn hơn nhiều so với các tên lửa tương tự, cho thấy tên lửa này có tốc độ cao và khả năng cơ động cao.

DF-100 sử dụng hệ thống đẩy 3 tầng, với một tên lửa đẩy nhiên liệu rắn để phóng, một động cơ phản lực dòng thẳng siêu thanh để duy trì khả năng bay trên không, và một tên lửa đẩy tầm cao để tăng tốc ở giai đoạn cuối. Thiết kế khí động học của DF-100 bao gồm các cánh dài để tăng độ ổn định và khả năng cơ động, cùng một đầu đạn chuyên dụng để né tránh các cuộc tấn công tầm thấp.

Ông Yang Zi, nghiên cứu viên cộng tác tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam của NTU, cho biết đợt công bố này tên lửa DF-100 của Trung Quốc nhằm mục đích "thể hiện sức mạnh quân sự trước các đối thủ trong thời điểm toàn cầu ngày càng hỗn loạn".

Lễ duyệt binh h kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc tại Bắc Kinh hồi năm 2019

ẢNH: REUTERS

DF-100 ra mắt lần đầu vào năm 2019 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc. DF-100 có tầm bay 3.000 - 4.000 km, đạt tốc độ Mach 4 (gấp 4 lần tốc độ âm thanh), có khả năng xuyên phá mạnh, độ chính xác cao và thời gian phản ứng nhanh. Nói cách khác, nó có thể bắn trúng mục tiêu khoảng 40 phút sau khi phóng.

Tầm bắn tối đa của DF-100 cho phép tấn công vượt xa vùng ngoại vi của Trung Quốc, bao trùm cả chuỗi đảo thứ nhất và thứ 2. South China Morning Post cho hay điều này đặt các trụ sở quân sự quan trọng và các trung tâm hậu cần lớn ở Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng với các căn cứ của Mỹ ở Okinawa và Guam, vào tầm ngắm.

Ông James Char, phó giáo sư tại Chương trình Trung Quốc thuộc Viện Nghiên cứu quốc phòng và chiến lược thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (NTU-Singapore), cho rằng DF-100 "có nền tảng kép và có thể được triển khai thông qua các phương tiện phóng địa hình trên đất liền hoặc từ máy bay ném bom H-6N nếu triển khai trên không, qua đó giúp mở rộng phạm vi tấn công thêm 6.000 km".