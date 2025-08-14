Mỹ cài 'bọ' vào các lô hàng chip AI để ngăn tuồn sang Trung Quốc?

Mỹ bật đèn xanh để bán chip AI Nvidia phiên bản giảm hiệu suất cho Trung Quốc ảnh:

Reuters hôm 14.8 dẫn 2 nguồn thạo tin tiết lộ về chiến thuật thực thi pháp luật chưa từng được công bố do giới hữu trách Mỹ đang tiến hành. Đây là biện pháp lần theo dấu vết các lô chip AI xuất khẩu nhằm phát hiện ngay trường hợp bị chuyển hướng sang những điểm đến nằm trong diện hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Việc cài thiết bị theo dõi cũng chỉ áp dụng với một số lô hàng đang bị điều tra, theo các nguồn tin. Thông qua thiết bị định vị, giới chức Mỹ có thể thu thập bằng chứng tiến tới khởi tố các cá nhân và công ty thu lợi bất chính từ việc vi phạm lệnh kiểm soát xuất khẩu.

Giới quan sát nhận định động thái trên cho thấy mức độ quyết liệt của Washington về vấn đề siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc và được thi hành trong lúc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc nới lỏng một số hạn chế đối với việc xuất khẩu mặt hàng này cho quốc gia Đông Á.

Định vị bằng cách cài "bọ" là công cụ điều tra được sử dụng nhiều thập niên qua. Và các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ từng sử dụng để theo dõi hàng hóa nằm trong diện kiểm soát xuất khẩu như linh kiện máy bay.

Một nguồn tin khác cho biết công cụ trên đã được sử dụng nhằm ngăn chặn việc tuồn trái phép chip bán dẫn trong những năm gần đây.

Reuters dẫn 5 nguồn tin trong chuỗi cung ứng máy chủ AI tiết lộ việc thiết bị định vị được sử dụng trong các lô hàng máy chủ đến từ các hãng như Dell và Super Micro. Những lô hàng này được tích hợp chip của Nvidia và AMD.

Theo các nguồn tin, thiết bị theo dõi thường được cài vào bao bì của các lô hàng máy chủ. Thế nhưng, họ không rõ phía cài thiết bị, cũng như việc này được thực hiện ở giai đoạn nào của hành trình vận chuyển.