Thế giới Kinh tế thế giới

Nvidia, AMD đồng ý chia 15% doanh thu bán chip tại Trung Quốc cho chính phủ Mỹ?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
11/08/2025 10:11 GMT+7

Báo Financial Times ngày 11.8 đưa tin hai hãng công nghệ hàng đầu tại Mỹ Nvidia và AMD đã đồng ý trích 15% doanh thu bán chip tại Trung Quốc cho chính phủ Mỹ, nhằm đổi lấy giấy phép xuất khẩu chip bán dẫn.

Tờ báo dẫn các nguồn thạo tin cho biết 2 nhà sản xuất chip nói trên đã đồng ý một thỏa thuận tài chính, qua đó Nvidia và AMD được chính phủ Mỹ cấp giấy phép xuất khẩu hồi tuần trước.

Một quan chức Mỹ cho biết Nvidia đã đồng ý chia cho chính phủ Mỹ 15% doanh thu bán chip H20 tại Trung Quốc, trong khi AMD cũng có động thái tương tự với chip MI308. Hiện chưa rõ chính phủ Mỹ sẽ sử dụng số tiền trên ra sao.

Nvidia, AMD đồng ý chia 15% doanh thu bán chip tại Trung Quốc cho chính phủ Mỹ - Ảnh 1.

Chip H20 của Nvidia vừa được Mỹ cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc

ẢNH: NVIDIA

Trong ngày 8.8, Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu cấp giấy phép xuất khẩu chip H20 của Nvidia sang Trung Quốc, 2 ngày sau khi Tổng giám đốc Nvidia Jensen Huang có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mỹ cũng cấp giấy phép xuất khẩu cho chip của AMD.

Theo các chuyên gia thương mại, đây là thỏa thuận đáng chú ý vì trước đây chưa có công ty Mỹ nào chấp nhận chia sẻ một phần doanh thu để đổi lấy giấy phép xuất khẩu, theo Financial Times. Song, động thái này cũng phản ánh chính sách của chính quyền ông Trump trong việc kiểm soát xuất khẩu và tăng cường đầu tư sản xuất nội địa.

AMD chưa phản hồi về thông tin chia sẻ 15% doanh thu. Trong khi đó, đại diện Nvidia cho biết: “Chúng tôi tuân theo các quy tắc do chính phủ Mỹ đặt ra để chúng tôi tham gia vào thị trường toàn cầu”.

Hồi tháng 4, chính quyền ông Trump tuyên bố sẽ cấm xuất khẩu H20 sang Trung Quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã đảo ngược quyết định vào tháng 6 sau cuộc gặp với ông Jensen Huang tại Nhà Trắng. Trong cuộc gặp ông Trump ngày 6.8, lãnh đạo Nvidia Jensen Huang đã nêu vấn đề chưa được Bộ Thương mại Mỹ cấp phép xuất khẩu chip H20 trong nhiều tuần.

Một nhóm gồm 20 chuyên gia đã gửi thư cho chính quyền Mỹ bày tỏ lo ngại chip H20 có thể làm tăng cường năng lực quân sự của Trung Quốc và đề nghị Nhà Trắng cấm xuất khẩu chip này. Nvidia đã bác bỏ quan điểm cho rằng Bắc Kinh có thể sử dụng chip H20 cho mục đích quân sự.

"Mặc dù chúng tôi chưa xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc trong nhiều tháng, chúng tôi hy vọng các quy tắc kiểm soát xuất khẩu sẽ cho phép Mỹ cạnh tranh ở Trung Quốc và trên toàn thế giới", Nvidia ra tuyên bố ngày 9.8.

