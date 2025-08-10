Trung Quốc ra điều kiện cho Mỹ về thỏa thuận thương mại?

Tờ Financial Times ngày 10.8 dẫn các nguồn tin cho rằng Trung Quốc muốn Mỹ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu chip AI để có thể ký kết thỏa thuận thương mại song phương.

Tờ báo cho biết các quan chức Trung Quốc đã nói với giới chuyên gia ở Washington rằng Bắc Kinh muốn chính quyền Tổng thống Donald Trump giảm bớt các hạn chế xuất khẩu đối với chip bộ nhớ băng thông cao (HBM).

Nhà Trắng và Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này.

Mỹ đã ban hành nhiều hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc trong những năm qua ẢNH: REUTERS

Chip HBM, giúp thực hiện nhanh các tác vụ AI đòi hỏi xử lý dữ liệu lớn, được giới đầu tư đặc biệt chú ý vì chúng thường được dùng cùng với bộ xử lý đồ họa AI, đặc biệt là của Nvidia, theo Reuters.

Financial Times cho biết Trung Quốc lo ngại vì các biện pháp kiểm soát HBM của Mỹ cản trở khả năng của những công ty như Huawei trong việc phát triển chip AI của riêng họ.

Các chính quyền Mỹ liên tiếp trong nhiều năm qua đã hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc. Dù điều này ảnh hưởng đến khả năng của các công ty Mỹ trong việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu đang bùng nổ từ Trung Quốc - một trong những thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới, Trung Quốc vẫn là nguồn doanh thu quan trọng đối với các hãng sản xuất chip của Mỹ.

Trung Quốc và Mỹ đang trong giai đoạn tạm hoãn thuế quan để đàm phán thỏa thuận thương mại. Giai đoạn này dự kiến kết thúc vào ngày 12.8.

Trong một diễn biến khác, tài khoản WeChat Yuyuan Tantian được cho là liên kết với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 10.8 đăng bài viết cho rằng chip H20 của Nvidia đặt ra lo ngại an ninh cho Trung Quốc.

Theo Reuters, tài khoản nói trên cho rằng chip H20 không tiên tiến về công nghệ và cũng không thân thiện với môi trường, không an toàn cho người tiêu dùng vì có "cửa hậu" phần cứng giúp truy cập hoặc kiểm soát từ xa.

H20 là chip AI được Nvidia phát triển cho thị trường Trung Quốc, sau khi Mỹ hạn chế xuất khẩu các chip AI tiên tiến khác vào cuối năm 2023. Hồi tháng 4, chính quyền Mỹ cấm bán chip này giữa căng thẳng thương mại với Trung Quốc nhưng sau đó dỡ bỏ lệnh cấm vào tháng 7.

Nvidia chưa bình luận về bài viết mới nhưng trước đó khẳng định sản phẩm của công ty không có "cửa hậu" để giúp truy cập từ xa.