Ông Trump nói sẽ đánh thuế 100% lên chip bán dẫn

Vi Trân
Vi Trân
07/08/2025 07:40 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ đánh thuế khoảng 100% lên chip bán dẫn từ các nước không sản xuất hoặc đầu tư tại Mỹ.

Nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 6.8, Tổng thống Trump cho biết sẽ đánh thuế 100% lên chip nước ngoài nhưng sẽ miễn trừ cho các công ty cam kết sản xuất tại Mỹ, theo Reuters.

"Mức thuế 100% lên toàn bộ chip và chất bán dẫn đến Mỹ. Nhưng nếu quý vị cam kết xây dựng (tại Mỹ), hoặc nếu quý vị đang trong quá trình đó như nhiều người khác, thì sẽ không có mức thuế nào", ông Trump nói.

Ông Trump nói sẽ đánh thuế 100% lên chip bán dẫn - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6.8

ÀNH: REUTERS

Chưa rõ có bao nhiêu loại chip sẽ bị đánh thuế. Ông Trump cũng khẳng định sẽ áp thuế nếu các nước hứa nhưng không làm. "Nếu vì lý do nào đó, quý vị nói đang xây dựng nhưng lại không xây, chúng tôi sẽ quay lại và cộng dồn, khoản thuế sẽ tích lũy và chúng tôi sẽ thu vào một ngày sau đó, quý vị phải trả tiền", ông Trump nói.

Bộ Thương mại Mỹ năm ngoái cho biết nước này sản xuất khoảng 12% lượng chip bán dẫn toàn cầu, giảm so với mức 40% vào năm 1990.

Ông Trump nói sẽ áp thuế đến 250% lên dược phẩm

Mặt khác, cũng tại Nhà Trắng cùng ngày, Tổng thống Trump nói có thể công bố thêm thuế suất lên Trung Quốc như đã làm với Ấn Độ vì mua dầu mỏ của Nga.

"Điều đó có thể xảy ra. Tôi chưa thể nói với các bạn. Chúng tôi đã làm vậy với Ấn Độ. Chúng tôi đang làm điều đó với một vài nước khác. Một trong số họ có thể là Trung Quốc", Tổng thống Mỹ nói.

Trong ngày 6.8, ông Trump áp đặt thuế bổ sung 25% lên hàng hóa Ấn Độ vì cho rằng nước này tiếp tục mua dầu mỏ của Nga, đòn trừng phạt thứ cấp nhằm buộc Moscow chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Trước đó, Ấn Độ phải chịu thuế đối ứng 25%.

Mỹ truy tố 2 công dân Trung Quốc nghi tuồn lậu chip Nvidia về nước

Hôm 5.8, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã tiến hành việc bắt giữ và truy tố 2 công dân Trung Quốc ở bang California về cáo buộc vận chuyển lậu chip AI trị giá hàng chục triệu USD về nước, trong đó có chip Nvidia H100.

